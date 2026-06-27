آیین‌ عزاداری «اِمامین اوچو» در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که از مهمترین مراسم مذهبی و سنتی استان زنجان به شمار میرود، عزاداران با اجرای برنامههای سینهزنی، زنجیرزنی و نوحهخوانی، ارادت خود را به سید و سالار شهیدان (ع) ابراز کردند.
«اِمامین اوچو» در زبان ترکی آذری به معنای «سوم امام» است و بر اساس سنت دیرینه مردم زنجان، دوازدهم محرم به عنوان سومین روز شهادت امام حسین (ع) گرامی داشته میشود.
این مراسم هر سال با حضور گسترده مردم، هیأتهای مذهبی و عاشقان اهلبیت (ع) برگزار شده و از جلوههای شاخص فرهنگ عاشورایی این منطقه محسوب میشود.
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