نشست مسئولان تشریفات برگزاری مراسم تشییع پیکر امام شهید با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان تشریفات برگزاری مراسم تشییع پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیّدعلی حسینی خامنهای (قدّساللهنفسهالزکیه)، در نشستی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی از روند هماهنگیها، اقدامات اجرایی برای میزبانی شایسته از هیئتها و شخصیتهای خارجی و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم ملی و بینالمللی ارائه کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این نشست، ضمن اشاره به ضرورت تداوم هماهنگیها و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه شایستهتر این مراسم بر آمادگی کامل وزارت امور خارجه برای انجام مسئولیتهای محوله سیاسی، تشریفاتی و رسانه ای در این خصوص در این خصوص تاکید کرد.
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