به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه شنبه در نشست تخصصی بررسی شاخص‌های عملکردی بیمارستان حاج عزیزی جویبار با بیان اینکه ارزیابی مستمر عملکرد مراکز درمانی یکی از ارکان مدیریت کارآمد در نظام سلامت است، اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های اثربخش زمانی محقق می‌شود که بر پایه شاخص‌های دقیق، تحلیل عملکرد و شواهد علمی انجام گیرد.

وی افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها صرفاً بررسی آمار و شاخص‌ها نیست، بلکه شناسایی نقاط قوت، رفع موانع اجرایی، اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به جایگاه بیمارستان حاج عزیزی جویبار در ارائه خدمات درمانی به مردم منطقه، تصریح کرد: افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ارتقای شاخص‌های کیفی و افزایش رضایتمندی مردم باید در اولویت برنامه‌های مدیریتی این مرکز قرار گیرد.

در ادامه این نشست، آخرین وضعیت شاخص‌های عملکردی بیمارستان، روند ارائه خدمات، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای ارتقای عملکرد بخش‌های مختلف تبادل نظر کردند.

در پایان نیز بر اجرای مصوبات، پیگیری مستمر برنامه‌های اصلاحی و استمرار پایش شاخص‌های عملکردی به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات سلامت تأکید شد.