به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، اظهار کرد: شهید بهشتی معمار نوین دستگاه قضایی، از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در تدوین قانون اساسی و تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی بود و به همین مناسبت هفته نخست تیرماه به نام هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.

وی عدالت را زیربنای هر جامعه و حکومت دانست و افزود: جامعه زمانی شکل می‌گیرد که مردم بخشی از آزادی‌های خود را برای دستیابی به عدالت، نظم و امنیت به حکومت واگذار کنند و اگر عدالت محقق نشود، مشروعیت حکومت نیز آسیب می‌بیند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر با اشاره به جایگاه عدالت در آموزه‌های اسلامی، تصریح کرد: عدالت یکی از ارکان اساسی نظام اسلامی و از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است.

اکبری بیان کرد: با وجود فاصله تا قوه قضائیه مطلوب و آرمانی، روند حرکت دستگاه قضایی پس از انقلاب رو به جلو بوده و امروز قوه قضائیه با دهه‌های گذشته قابل مقایسه نیست.

وی افزود: قوه قضائیه دیگر تنها به رسیدگی به اختلافات مردم محدود نیست و در حوزه‌های اقتصاد، حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، حقوق شهروندی و حمایت از خانواده نیز حضور فعال دارد.

دادستان دیر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حقوق عامه گفت: دادستانی‌ها در سراسر کشور وظیفه صیانت از حقوق عمومی را بر عهده دارند و هرجا حقوق مردم در معرض تضییع باشد، ورود می‌کنند.

وی ادامه داد: همین نظارت موجب می‌شود مسئولان نسبت به حفظ حقوق عمومی حساس‌تر باشند و این موضوع آثار مثبتی در اداره امور جامعه دارد.

اکبری با اشاره به سخنان امام جمعه دیر درباره نحوه برخورد با مراجعان، گفت: تکریم ارباب رجوع از تأکیدات جدی مسئولان دستگاه قضایی است و هیچ‌گونه بی‌احترامی به مراجعان قابل قبول نیست.

وی افزود: حتی اگر امکان انجام درخواست مراجعه‌کننده وجود نداشته باشد، باید با احترام با او برخورد شود، زیرا بسیاری از مردم بیش از هر چیز انتظار احترام و تکریم دارند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر از مسئولان و مردم خواست موارد بی‌احترامی احتمالی را گزارش دهند و تصریح کرد: اگر رفتار نامناسبی از سوی کارکنان به صورت مکرر گزارش شود، حتماً تذکرات لازم داده خواهد شد.

اکبری در ادامه با اشاره به اطاله دادرسی، اظهار کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از مطالبات جدی دستگاه قضایی است و هرچند هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم، اما شرایط امروز با گذشته تفاوت زیادی کرده است.

وی افزود: هوشمندسازی دستگاه قضایی و ارائه بسیاری از خدمات از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نقش مهمی در تسریع رسیدگی‌ها و کاهش مراجعات حضوری داشته است.

دادستان دیر سه عامل را در اطاله دادرسی مؤثر دانست و گفت: بخشی از این موضوع به فرآیندهای داخلی دستگاه قضایی، بخشی به همکاری سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بخشی نیز به قوانین موجود بازمی‌گردد.

وی توضیح داد: تأخیر در پاسخ استعلام‌های اداری، اعلام نظر کارشناسان و پزشکی قانونی یا سایر مراجع مرتبط، روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند.

اکبری افزود: برخی پرونده‌ها نیز به دلیل الزامات قانونی وارد فرآیند قضایی می‌شوند، در حالی که می‌توان بخشی از آنها را از مسیرهای اداری حل و فصل کرد تا حجم پرونده‌های دستگاه قضایی کاهش یابد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با اصلاح فرآیندها، توسعه خدمات الکترونیک و همکاری سایر دستگاه‌ها، به دنبال کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کیفیت خدمات قضایی فراهم شود.