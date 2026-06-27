به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع عصر شنبه در حاشیه نشست کمیته سیما و منظر استان بوشهر که با حضور مسئولان و کارشناسان حوزههای مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: تدوین ضوابط نمای ساختمانها در چارچوب دستورالعملهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دنبال میشود و یکی از برنامههای مهم حوزه شهرسازی استان است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی برخی نماهای شهری افزود: در سالهای اخیر در بخشهایی از بافتهای جدید شهری، نماهایی شکل گرفته که از نظر اقلیمی، تاریخی و هویتی تناسب لازم را با ویژگیهای شهر بوشهر ندارند.
معاون شهرسازی و معماری ادارهکل راه و شهرسازی استان بوشهر بیان کرد: در این نشست، دفترچه ضوابط طراحی نما معرفی شد و همچنین نتایج بررسیهای کارشناسی درباره عوامل ایجاد ناهماهنگیهای بصری و مشکلات موجود در سیمای شهر مورد بحث قرار گرفت.
زارع هدف از تدوین این ضوابط را ارتقای کیفیت منظر شهری عنوان کرد و گفت: ایجاد هماهنگی در ساختوسازها، تقویت هویت بومی و توجه به اصول معماری اسلامی ـ ایرانی از مهمترین اهداف این طرح است تا در نهایت سیمای شهری منسجمتر و متناسبتری در بوشهر شکل گیرد.
وی ادامه داد: مقرر شده است نشستهای تخصصی برای تکمیل و بررسی نهایی ضوابط طراحی با همکاری شهرداری بوشهر و معاونت شهرسازی و معماری ادارهکل راه و شهرسازی بهصورت مستمر برگزار شود.
معاون شهرسازی و معماری ادارهکل راه و شهرسازی استان بوشهر تأکید کرد: پس از نهایی شدن این ضوابط، امکان ابلاغ و اجرای آن بهعنوان چارچوب جدید طراحی و ساختوساز شهری در استان فراهم خواهد شد.
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