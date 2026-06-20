الحاق اراضی جدید به محدوده شهر بوشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع صبح شنبه در نشست بررسی طرح بازنگری جامع شهر بوشهر اظهار کرد: ابعاد مختلف توسعه شهری، کاربری اراضی و الزامات کالبدی و جمعیتی شهر مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این جلسه، الحاق حدود ۳۵۰ اراضی به محدوده شهر بوشهر بود که با هدف تأمین نیازهای توسعهای شهر در افق طرح و پاسخگویی به نیازهای آتی جمعیتی و خدماتی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ضرورت بازنگری طرح جامع شهر بوشهر گفت: در این نشست موضوعاتی از جمله نظام کاربری اراضی، سلسله مراتب شبکه معابر، نحوه توسعه فیزیکی شهر، تأمین سرانههای خدماتی و انطباق پیشنهادها با اسناد فرادست و ضوابط شهرسازی بررسی شد.
زارع تصریح کرد: طرح جامع بهعنوان مهمترین سند هدایت و مدیریت توسعه شهری، نقش تعیینکنندهای در ساماندهی روند رشد شهر، حفظ تعادل میان کاربریها و تأمین زیرساختهای مورد نیاز شهروندان دارد و به همین دلیل تمامی پیشنهادها با نگاه کارشناسی و مبتنی بر مطالعات فنی ارزیابی میشود.
وی ادامه داد: توسعه متوازن شهر، ارتقای کیفیت محیط شهری، تأمین نیازهای سکونتی و خدماتی شهروندان و حفظ ظرفیتهای ارزشمند محیطی از مهمترین اهداف بازنگری طرح جامع شهر بوشهر است.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جمعبندی مباحث مطرحشده و نظرات دستگاههای اجرایی پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی در مراجع ذیصلاح مطرح و تصمیمات نهایی درباره بازنگری طرح جامع شهر بوشهر اتخاذ خواهد شد.
زارع تأکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و مشارکت دستگاههای مرتبط، تدوین و تصویب طرحی منطبق با نیازهای توسعهای و چشمانداز آینده شهر بوشهر را دنبال میکند.
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