https://mehrnews.com/x3crpG ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6872576 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ صد و نوزدهمین شب تجدید بیعت مردم خمین با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو صد و نوزدهمین شب تجدید بیعت مردم خمین با رهبر انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6872576 کپی شد مطالب مرتبط تجلی شور حسینی مردم محلات در صد و هجدهمین شب ایستادگی صدوهجدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و نوزدهمین حضور لنگرودی ها همزمان با ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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