https://mehrnews.com/x3cqXB ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵ کد مطلب 6871543 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵ تجلی شور حسینی مردم محلات در صد و هجدهمین شب ایستادگی ساوه- در این ویدئو تجلی شور حسینی مردم محلات در صد و هجدهمین شب ایستادگی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6871543 کپی شد مطالب مرتبط تجلی ولایتپذیری و مقاومت مردم خمین در شام غریبان حسینی خروش اراکیها در شب صدو هفدهم تجمع ملی همزمان با شام غریبان حسینی آیین عزاداری مردم اراک در عاشورای حسینی برچسبها تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی محلات
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