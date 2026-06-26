https://mehrnews.com/x3cqYq ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵ کد مطلب 6871583 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵ صدوهجدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب ساوه- در این ویدئو صد و هجدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6871583 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی اقبالیه در شب ۱۱۸؛ شور حسینی در اجتماع مردمی حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت شب ۱۱۸ شازند؛ نمایش اقتدار و وفاداری به آرمانهای انقلاب برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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