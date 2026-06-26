https://mehrnews.com/x3cqWV ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6871510 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6871510 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت شب ۱۱۸ شازند؛ نمایش اقتدار و وفاداری به آرمانهای انقلاب تجلی ولایتپذیری و مقاومت مردم خمین در شام غریبان حسینی برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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