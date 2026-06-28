به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر کرج، در خصوص رای نیاوردن لایحه رایگان‌سازی حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: این لایحه مهم در دو جلسه ویژه و امروز بیش از سه ساعت مورد بحث و بررسی اعضای شورا قرار گرفت و نظرات و سوالات متعددی از سوی اعضا مطرح شد.

وی با اشاره به ضعف شهرداری در ارائه مستندات، افزود: شهرداری در پاسخگویی ضعیف عمل کرد؛ چراکه مطالعات و ارزیابی‌های لازم در زمینه رایگان‌سازی را تکمیل نکرده بود. این امر موجب شد بند رایگان‌سازی لایحه در شورا با مخالفت مواجه شود.

رحیمی ادامه داد: در جریان بررسی، پیشنهاداتی نیز از سوی اعضا مطرح شد؛ از جمله رایگان‌سازی چهارماهه از شهریور ماه برای خطوط پرتردد و خطوط کم‌برخوردار که مورد مخالفت قرار گرفت. پیشنهاد رایگان‌سازی سه‌ماهه خطوط کم‌برخوردار نیز به اتفاق آرا رد شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای کرج تصریح کرد: در نهایت به اکثریت آرا مقرر شد لایحه برای تکمیل گزارشات فنی و انجام ارزیابی‌های کارشناسی به شهرداری بازگردد. شهرداری موظف است با بهره‌گیری از کارشناسان خود و همچنین مشاوره رسانه‌های معتبر، نظرسنجی از سه محور کارشناسان، مدیران شهری و شهروندان را انجام داده و نتایج را به شورا ارائه دهد.