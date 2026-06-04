مهرداد کیانی، شهردار کرج، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره موضوع رایگان شدن حملونقل عمومی گفت: مدیریت شهری کرج نخستین مجموعهای بود که لایحه رایگان شدن حملونقل عمومی را در کشور مطرح کرد و این موضوع ارتباط مستقیمی با شرایط جنگی ندارد.
وی افزود: البته در ایام جنگ، استفاده رایگان شهروندان از ناوگان حملونقل عمومی یک ضرورت بود، اما درباره دائمی شدن این طرح، شورای اسلامی شهر پس از بررسی لایحه تصمیمگیری خواهد کرد.
پروژههای عمرانی کرج متوقف نشدهاند
شهردار کرج در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر، درباره تأثیر شرایط اقتصادی ناشی از جنگ بر درآمدهای شهرداری اظهار کرد: هر جنگی آثار اقتصادی خاص خود را به همراه دارد، اما با تدابیر اتخاذ شده در سالهای گذشته، شهرداری کرج آسیب جدی در این حوزه ندیده است.
وی ادامه داد: تمامی پروژههای عمرانی شهر از جمله کنارگذر مهرشهر، زیرگذر شیخآباد، زیرگذر حصارک و دیگر طرحهای عمرانی فعال هستند و روند اجرای آنها متوقف نشده است.
کیانی تصریح کرد: اگرچه شرایط موجود ممکن است سرعت برخی فعالیتها را کاهش داده باشد، اما پروژههای عمرانی مطابق برنامه در حال اجراست و حقوق کارکنان شهرداری نیز به موقع پرداخت شده است.
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