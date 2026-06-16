خبرگزاری مهر، واحد استان‌ها: حمیدرضا عبدالمنافی_ لایحه رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در کرج که چندی پیش از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه شد، همچنان در انتظار تصمیم نهایی اعضای شورا قرار دارد. این در حالی است که مدیریت شهری از ماه‌ها قبل این طرح را به عنوان اقدامی در راستای حمایت از شهروندان و توسعه استفاده از حمل‌ونقل عمومی مطرح کرده اما اعضای شورا هنوز درباره ابعاد مختلف آن به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند.

موضوع رایگان شدن استفاده از ناوگان اتوبوسرانی کرج نخستین بار از سوی شهرداری کرج مطرح شد.

مهرداد کیانی، شهردار کرج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که کرج نخستین کلانشهر کشور است که لایحه رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی را ارائه کرده و اجرای آن منوط به تصمیم شورای اسلامی شهر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع ارتباط مستقیمی با شرایط خاص و مقطعی ندارد، گفته بود: مدیریت شهری کرج نخستین مجموعه‌ای است که این پیشنهاد را در سطح کلانشهرهای کشور مطرح کرده و تداوم آن پس از بررسی و تصویب شورای شهر مشخص خواهد شد.

اکنون با گذشت چند هفته از ارائه این لایحه، شهرداری همچنان منتظر پاسخ شورای شهر است؛ پاسخی که می‌تواند مسیر آینده حمل‌ونقل عمومی در کرج را تغییر دهد.

لایحه روی میز کمیسیون حمل‌ونقل است و بررسی‌ها ادامه دارد

طی روزهای گذشته لایحه رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ با این حال برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشد و مقرر شد بررسی‌های بیشتری روی ابعاد مختلف طرح انجام شود.

علی قاسم‌پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، در پاسخ با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون اظهار کرد: لایحه رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی در کمیسیون مطرح شد و اعضا درباره ابعاد مختلف آن بحث و تبادل نظر کردند.

وی افزود: برای بررسی بیشتر، ارائه توضیحات تکمیلی از سوی شهرداری و پاسخ به برخی پرسش‌ها، تصمیم‌گیری نهایی به هفته آینده موکول شده است.

سخنگوی شورای شهر کرج تأکید کرد که شورا در مرحله بررسی قرار دارد و نمی‌توان از موافقت یا مخالفت قطعی اعضا با این لایحه سخن گفت.

عمار ایزدیار: طرح خوبی است اما نباید از آسیب‌های آن غافل شد

در میان اعضای شورا، عمار ایزدیار از جمله افرادی است که در مجموع با اجرای طرح موافق است اما معتقد است پیش از تصویب باید چالش‌ها و پیامدهای احتمالی آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر کرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی، افزایش اقبال شهروندان به استفاده از ناوگان عمومی است.

ایزدیار افزود: هرچند ممکن است تأثیر این طرح بر کاهش ترافیک چندان قابل توجه نباشد اما بدون تردید استفاده از اتوبوس‌ها را افزایش خواهد داد و می‌تواند فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی را تقویت کند.

وی در عین حال نسبت به برخی تبعات احتمالی اجرای طرح هشدار داد و گفت: یکی از نگرانی‌های موجود، ایجاد سفرهای کاذب است؛ به این معنا که برخی افراد صرفاً به دلیل رایگان بودن خدمات، سفرهایی انجام دهند که ضرورت واقعی ندارد و این مسئله می‌تواند فشار مضاعفی بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد کند.

به گفته این عضو شورای شهر کرج، هر طرح حمایتی در کنار مزایا، ممکن است پیامدهایی نیز داشته باشد و لازم است شورا پیش از تصمیم‌گیری نهایی همه جوانب را مدنظر قرار دهد.

دغدغه معیشت هزاران تاکسیران

یکی دیگر از موضوعاتی که ایزدیار به آن اشاره می‌کند، تأثیر احتمالی اجرای طرح بر وضعیت معیشتی رانندگان تاکسی است.

وی در این باره گفت: در شهر کرج حدود ۱۱ هزار تاکسی فعال وجود دارد و بخش قابل توجهی از رانندگان تنها از طریق همین شغل امرار معاش می‌کنند.

عضو شورای شهر کرج افزود: اگر استفاده از اتوبوس‌ها رایگان شود، بخشی از شهروندان که امروز از تاکسی استفاده می‌کنند ممکن است به سمت ناوگان اتوبوسرانی بروند و این موضوع می‌تواند درآمد بخشی از رانندگان تاکسی را کاهش دهد.

ایزدیار با اشاره به اینکه هزاران خانواده به درآمد حاصل از فعالیت در بخش تاکسیرانی وابسته هستند، تأکید کرد که شورا باید در کنار منافع عمومی طرح، آثار اجتماعی و اقتصادی آن بر اقشار مختلف را نیز مورد توجه قرار دهد.

ضرورت حفظ نظام آماری در ناوگان حمل‌ونقل عمومی

این عضو شورا همچنین بر ضرورت حفظ امکان رصد و پایش تعداد مسافران تأکید کرد و گفت: در حال حاضر با استفاده از کارت‌های بلیت، امکان ثبت آمار مسافران وجود دارد اما اگر سازوکار مناسبی برای اجرای طرح رایگان‌سازی پیش‌بینی نشود، مدیریت شهری در آینده با مشکل نبود آمار دقیق مواجه خواهد شد.

وی پیشنهاد کرد حتی در صورت رایگان شدن خدمات، شهروندان همچنان از کارت‌های الکترونیکی برای ثبت سفر استفاده کنند تا امکان استخراج آمار و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه ناوگان وجود داشته باشد.

ایزدیار همچنین به موضوع دریافت‌های نقدی در برخی خطوط اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیندهای مالی در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز کمک کند.

برخی اعضا همچنان منتقد هستند

در حالی که بخشی از اعضای شورا نگاه مثبتی به اصل طرح دارند، برخی دیگر نسبت به اجرای آن ملاحظات جدی مطرح می‌کنند.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر از مسعود محمدی رئیس شورای اسلامی شهر در تجمعات شبانه کرج به صورت غیررسمی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است.

همچنین علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار ما، در حاشیه جلسه ۲۴۴ شورا، ضمن تأیید وجود برخی مزایای طرح، معتقد است آسیب‌ها و پیامدهای احتمالی آن می‌تواند بیش از منافع پیش‌بینی‌شده باشد.

با این حال، هیچ‌ یک از مخالفان تاکنون مخالفت رسمی و علنی خود را در صحن شورا اعلام نکرده‌اند و موضوع همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.

شهروندان چه می‌گویند؟

در کنار مباحث مطرح شده در شورای شهر، بسیاری از شهروندان کرجی از اصل ایده رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی استقبال می‌کنند.

شماری از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار ما، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر خانوارها را مهم‌ترین دلیل حمایت خود از این طرح عنوان کردند.

یکی از شهروندان گفت: برای خانواده‌ای که هر روز چند نفر از اعضای آن از اتوبوس استفاده می‌کنند، هزینه رفت‌وآمد در طول ماه رقم قابل توجهی می‌شود و رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.

شهروند دیگری نیز اظهار کرد: اگر این طرح باعث شود مردم بیشتری از اتوبوس استفاده کنند، هم به نفع مردم است و هم می‌تواند به کاهش استفاده از خودروهای شخصی کمک کند.

برخی شهروندان نیز معتقد بودند در شرایط اقتصادی فعلی، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به عنوان یک حمایت اجتماعی از اقشار کم‌درآمد تلقی شود.

شهرداری در انتظار پاسخ شورا

اکنون لایحه رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در شرایطی در مسیر بررسی قرار دارد که نه موافقان توانسته‌اند نظر نهایی شورا را جلب کنند و نه مخالفان موفق به متوقف کردن آن شده‌اند.

شهرداری کرج همچنان منتظر پاسخ شورای شهر است و اعضای شورا نیز اعلام کرده‌اند که برای تصمیم‌گیری نهایی به بررسی‌های بیشتری نیاز دارند.

آنچه مسلم است اینکه این لایحه در صورت تصویب می‌تواند یکی از مهم‌ترین تصمیمات مدیریت شهری کرج در سال جاری باشد؛ تصمیمی که از یک سو با استقبال بخشی از شهروندان مواجه شده و از سوی دیگر نگرانی‌هایی را درباره آثار اقتصادی، اجتماعی و اجرایی آن به همراه دارد.

حال باید دید شورای اسلامی شهر کرج در هفته‌های آینده چه تصمیمی درباره این لایحه خواهد گرفت و آیا وعده رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی از مرحله طرح و بررسی عبور کرده و به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر.