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۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۸

اجتماع مردم کرمان در شب یکصد و نوزدهم مقاومت ملی

اجتماع مردم کرمان در شب یکصد و نوزدهم مقاومت ملی

کرمان- مردم کرمان در شب یکصد و نوزدهم مقاومت ملی در میدان آزادی این شهر اجتماع پرشوری داشتند.

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کد مطلب 6872624

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