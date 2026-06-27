https://mehrnews.com/x3crqF ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6872624 استانها کرمان استانها کرمان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۸ اجتماع مردم کرمان در شب یکصد و نوزدهم مقاومت ملی کرمان- مردم کرمان در شب یکصد و نوزدهم مقاومت ملی در میدان آزادی این شهر اجتماع پرشوری داشتند. دریافت 27 MB کد مطلب 6872624 کپی شد مطالب مرتبط فریاد «یا حسین» کرمانیها در اجتماع یکصد و بیستم میدان کوثر تجلی شکوه ایستادگی مردم در دل میدان آزادی کرمان تصاویر هوایی از تجمع باشکوه مردم ارومیه در خیابان حماسه مردم میاندوآب در موج ۱۱۸ شب های اقتدار ملی در خیابان برچسبها کرمان اجتماع مردمی مقاومت
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