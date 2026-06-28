https://mehrnews.com/x3crRT ۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6873714 استانها کرمان استانها کرمان ۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ فریاد «یا حسین» کرمانیها در اجتماع یکصد و بیستم میدان کوثر کرمان- مردم عزادار کرمان در اجتماع یکصد و بیستم خود در میدان کوثر این شهر «یا حسین» را فریاد زدند. دریافت 31 MB کد مطلب 6873714 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری باشکوه مردم کرمان در اجتماع یکصد و نوزدهم میدان کوثر اجتماع مردم کرمان در شب یکصد و نوزدهم مقاومت ملی امام جمعه قروه: مقاومت تنها راه مقابله با نظام سلطه است برچسبها اجتماع مردمی کرمان ماه محرم و صفر مراسم عزاداری محرم و صفر مقاومت
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