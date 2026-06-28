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۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷

فریاد «یا حسین» کرمانی‌ها در اجتماع یکصد و بیستم میدان کوثر

فریاد «یا حسین» کرمانی‌ها در اجتماع یکصد و بیستم میدان کوثر

کرمان- مردم عزادار کرمان در اجتماع یکصد و بیستم خود در میدان کوثر این شهر «یا حسین» را فریاد زدند.

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کد مطلب 6873714

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