به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در جلسه ستاد استانی هماهنگی و پشتیبانی مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید اظهار کرد: از روز اول که این اتفاق رخ داد و این حادثه تلخ را داشتیم و جنگ آغاز شد، تاکنون ۹۳ جلسه کمیته اضطرار و شرایط بحران در استان خراسان رضوی برگزار کردهایم که حدود پنج جلسه آن به صورت اختصاصی به موضوع تشییع پیکر مطهر امام شهید اختصاص داشته است. از همان روزهای نخست نیز اعضای شورای تأمین، مدیران ارشد استان و ارکان مختلف در جلسات متعدد حضور داشتند و بحثهای مفصلی انجام شد.
استاندار خراسان رضوی باین کرد: یکی از اصلیترین موضوعات ما از ابتدا، برگزاری مراسمی منظم، باشکوه و در شأن مردم ایران بوده است؛ مراسمی که بتواند عظمت این ملت را به جهانیان نشان دهد. در این مدت جلسات بسیار فشرده و طولانی برگزار شده و تقریباً در برخی روزها از صبح تا شب درگیر بررسی موضوعات مختلف بودهایم که با توجه به حساسیت موضوع، امری طبیعی است.
وی با تشریح ساختار مدیریت برگزاری مراسم گفت: دولت برگزارکننده مراسم نیست و نقش دولت، نقش پشتیبانی، هماهنگی و تنظیم روابط بین دستگاهها است تا همه امور با همافزایی و انسجام پیش برود.
مظفری ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع، بخش امنیتی مراسم نیز ساختار مشخصی دارد و در کنار فرمانده میدان، همه دستگاهها باید در هماهنگی کامل عمل کنند. این ارتباط و هماهنگی حتماً باید به همافزایی منجر شود تا مراسمی بسیار باشکوه، منظم و بدون هیچ مشکلی برگزار شود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مرحله جلسات صرف به پایان رسیده است، اظهار کرد: ما از تعارفات، نشستها و جلسات عبور کردهایم و این آخرین جلسه در این قالب است. در طول این مدت، وظایف ذاتی همه دستگاهها مشخص بوده و کمیتهها، کارگروهها، دستگاههای اجرایی و حتی بخشهای مردمی کار خود را جلوتر از ما آغاز کردهاند. این هماهنگی موجب خواهد شد که در روند برگزاری مراسم هیچ مشکلی ایجاد نشود.
وی افزود: دستورالعملهای خوبی تهیه شده است. جامعترین دستورالعمل با جمعبندی همه پیشنهادات دستگاهها، شورای تأمین و کمیتههای مختلف تدوین شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. همه دستگاهها پیشنهادهای خود را ارائه کردهاند و این پیشنهادها در قالب یک دستورالعمل جامع تلفیق شده است.
مظفری خاطرنشان کرد: تجربهای که در جنگ ۱۲ روزه، مدیریت بحران، ستادهای اضطرار و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی به دست آوردیم، سرمایه ارزشمندی برای برگزاری این مراسم است و انتظار داریم همان انسجام و هماهنگی در این مأموریت نیز به بهترین شکل ادامه پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: نباید موضوع را آنقدر سخت بگیریم که خودمان گرفتار پیچیدگیهای غیرضروری شویم و نه آنقدر ساده از کنار آن عبور کنیم که از جزئیات مهم غافل بمانیم. باید نظم، انضباط و سازماندهی بسیار دقیقی بر همه امور حاکم باشد. البته ساختار و سازمان از الزامات کار است، اما واقعیت این است که اصل کار، جدیت، روحیه جهادی، باور و اعتقاد برای انجام این مأموریت است. اگر این روحیه وجود نداشته باشد، صرف ساختار و سازمان کاری را پیش نخواهد برد.
وی با اشاره به ورود برنامهریزیها به مرحله اجرا گفت: امروز به مرحله اجرا نزدیک شدهایم و همه ما باید با استفاده از همه ظرفیتها، با باور و اعتقاد، این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دهیم. جزئیات هر بخش توسط مسئولان کمیتهها مطرح خواهد شد و اکنون دیگر زمان اجراست. خوشبختانه مدیران و مسئولان تجربه کافی در برگزاری چنین مأموریتهایی را دارند.
مظفری ادامه داد: مشهد و خراسان رضوی ویژگیهای خاص خود را دارند و همین ویژگیها سطح توقع و انتظار از استان را بالا برده است. در جلسات شورای امنیت کشور و هیئت دولت نیز این موضوع مطرح شد که خراسان رضوی تجربه برگزاری مراسمهای بزرگ را دارد و نگاه ملی به این استان وجود دارد و انتظار این است که مشکلی در برگزاری مراسم پیش نیاید.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: واقعیت این است که ساختار، سازمان و سیستم حاکم بر مدیریت استان خراسان رضوی به خوبی تعریف شده و هماهنگی بین دستگاهها نیز شکل گرفته است. ساختاری که امروز ایجاد شده صرفاً برای همافزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههاست و هر دستگاه نیز وظایف ذاتی خود را دنبال میکند.
لازم به ذکر است؛ در پایان این نشست، ساختار اجرایی ستاد استانی هماهنگی و پشتیبانی مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید نیز تشریح و رؤسای کمیتههای تخصصی معرفی شد.
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