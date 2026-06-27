۳۰۰ مرکز اسکان برای پذیرایی از زائران در مشهد ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روحانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بسیج گسترده ظرفیتهای مردمی و گروههای جهادی برای خدمترسانی به زائران، گفت: تاکنون ۳۰۰ مرکز اسکان برای پذیرایی از زائران ساماندهی شده و ظرفیت اسکان حدود ۱۵۰ هزار نفر در این مراکز فراهم شده است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) بیان کرد: از زمان اعلام تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد، گروههای جهادی با احساس مسئولیت برای خدمترسانی به زائران اعلام آمادگی کردند و به همین منظور سامانهای برای شناسایی ظرفیتها و امکانات این گروهها طراحی شد تا توانمندیهای خود را ثبت و سازماندهی کنند.
وی افزود: با توجه به تجربه سالهای گذشته در میزبانی از زائران، ظرفیتهای موجود در حوزه اسکان، پخت غذا، نیروهای خادم، خدمات رفاهی، امدادی و پشتیبانی احصا و ساماندهی شده است.
روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اسکان گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ مدرسه برای اسکان زائران آماده شده که نزدیک به ۱۵۰ مدرسه در اختیار استانهای مختلف قرار گرفته است.
خدمترسانی مردمی به زائران با ظرفیت ۲۵ استان کشور
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) افزود: گروههای جهادی از ۲۵ استان کشور این مراکز را تحویل گرفتهاند تا مسئولیت اسکان و پذیرایی از هماستانیهای خود را بر عهده داشته باشند.
وی ابراز کرد: به استانها اعلام شده است تا حد امکان بخشی از تجهیزات، مواد غذایی و امکانات مورد نیاز را از محل اعزام خود تأمین کنند و برای هر مرکز اسکان نیز آشپزخانههای مجاور یا ظرفیت مساجد دارای آشپزخانه پیشبینی شده است.
روحانی ادامه داد: علاوه بر این، گروههای جهادی ۲۲ شهرستان خراسان رضوی و همچنین گروههای جهادی مشهد نیز در بخش اسکان و پذیرایی از زائران مشارکت دارند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) با اشاره به گرمای هوا، از سازماندهی بیش از هزار نیروی جهادی در قالب تیمهای امداد و نجات خبر داد و گفت: این نیروها در قالب تیمهای پنج نفره برای ارائه خدمات اولیه درمانی و امدادی در صورت بروز گرمازدگی یا مشکلات جسمی زائران آماده خدمترسانی هستند.
وی همچنین از اجرای طرح آبپاشی و گلابپاشی در مسیرهای تردد زائران خبر داد و افزود: گروههای جهادی بهویژه فعالان حوزه کشاورزی با تجهیزات شخصی خود در این طرح مشارکت خواهند کرد تا بخشی از آثار گرمای هوا کاهش یابد.
روحانی از راهاندازی مرکز تماس پاسخگویی به زائران خبر داد و اظهار کرد: سامانه تلفنی ۵۱۵۱ برای راهنمایی زائران فعال شده و اطلاعات مربوط به محلهای اسکان، مراکز امدادی، خدماتی و سایر نیازهای زائران از طریق این مرکز در اختیار مردم قرار میگیرد.تنها در این مرکز تماس حدود ۵۰۰ نفر برای پاسخگویی سازماندهی شدهاند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) با بیان اینکه هر روز گروههای جدیدی برای همکاری اعلام آمادگی میکنند، تصریح کرد: گروههای تعمیر خودرو، خدمات موتوری، حملونقل، رانندگان کامیون، کامیونهای یخچالدار، تأمین و توزیع آب و مواد غذایی، انتقال تجهیزات، طلاب و نیروهای فرهنگی از جمله مجموعههایی هستند که برای خدمترسانی به زائران وارد میدان شدهاند.
وی افزود: در هر مرکز اسکان بین ۲۰ تا ۳۰ خادم در بخشهای نظافت، توزیع غذا، خدمات رفاهی و پشتیبانی فعالیت خواهند کرد و برای هر مرکز نیز نیروهای امدادی و امنیتی پیشبینی شده است.
روحانی با اشاره به اجرای پویش «حسینیه خانگی» گفت: بخشی از اسکان زائران در منازل مردم انجام خواهد شد و این طرح با ساماندهی کامل، پیشبینی تمهیدات امنیتی و امدادی و با همکاری نیروهای بسیج از جمله گردانهای بیتالمقدس و کوثر اجرا میشود.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) با اشاره به برگزاری جلسات متعدد هماهنگی با استانداری، جمعیت هلالاحمر، سازمان تبلیغات اسلامی، هیئتهای مذهبی و سایر دستگاههای اجرایی اظهار کرد: ظرفیت اصلی بسیج سازندگی استفاده از توان مردمی است و از دانشجویان، کشاورزان، نیروهای فنی، خدماتی، حملونقل و خادمان مردمی برای خدمترسانی بهره گرفته شده است.
وی تأکید کرد: آمار نیروهای داوطلب به صورت روزانه در حال افزایش است و آمار نهایی پس از پایان مراسم اعلام خواهد شد.
روحانی با اشاره به تمهیدات حوزه تغذیه گفت: برای جلوگیری از فساد مواد غذایی در گرمای هوا، غذای هر مرکز اسکان در همان محل یا نزدیکترین آشپزخانه طبخ و توزیع میشود تا زمان انتقال به حداقل برسد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) افزود: همچنین برای هر مرکز اسکان حضور حداقل دو نیروی امدادی از جمعیت هلالاحمر پیشبینی شده و برای تأمین نیازهای مراکز اسکان نیز استقرار دستکم یک یا دو دستگاه موتور در هر مرکز در دستور کار قرار گرفته است.
خدمترسانی با اتکا به ظرفیتهای مردمی
وی با بیان اینکه هزینههای اسکان و پذیرایی توسط گروههای جهادی، خیران و استانهای اعزامکننده تأمین میشود، گفت: بسیج سازندگی کمک مالی مستقیمی به گروهها پرداخت نمیکند و نقش آن هماهنگی، سازماندهی و تسهیل خدمترسانی است.
روحانی افزود: در نشستهای هماهنگی مقرر شده است مجموعههایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، آستان قدس رضوی و دستگاههای دولتی نیز در پشتیبانی از گروههای جهادی مشارکت داشته باشند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) مهمترین چالشهای پیشروی خدمترسانی را اسکان، تأمین غذا، سرویسهای بهداشتی، مقابله با گرمازدگی، مدیریت ترافیک، انسداد مسیرها و ساماندهی ورود و خروج جمعیت عنوان کرد و گفت: برای هر یک از این حوزهها کارگروههای تخصصی تشکیل شده و بیش از ۳۰ کمیته ذیل هفت کارگروه اصلی مسئول برنامهریزی و مدیریت امور هستند.
وی تأکید کرد: گروههای جهادی مطالبهگر نیستند و رویکرد بسیج سازندگی، کمک به دستگاههای اجرایی و افزایش ظرفیت خدمترسانی است تا با استفاده از توان مردمی، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم و ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شود.
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