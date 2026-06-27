مظفری: هنوز مسیر نهایی تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد مشخص نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در جلسه مجمع نمایندگان استان با موضوع بررسی و ارائه پیشنهادات نمایندگان برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب این بوده که محل خاکسپاری و تدفین پیکر رهبر شهید به گونه‌ای باشد که زیارت امام رضا(ع) تحت تأثیر قرار نگیرد. در این زمینه چند گزینه مطرح است و پیشنهادات باید جمع‌بندی و منتقل شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: علی‌رغم همه جلسات مکرری که برگزار شده، هر یک از مسیرهای پیشنهادی مزایا و معایب خاص خود را دارد و هنوز مسیر نهایی تشییع پیکر رهبر شهید اعلام نشده است. این موضوع باعث شده در برنامه‌ریزی‌ها با دشواری‌هایی مواجه باشیم، زیرا باید تا ۱۴ تیرماه تمامی برنامه‌ها و اقدامات نهایی و قطعی شده باشد.

وی ادامه داد: ما برنامه‌های خود را تا ۱۴ تیر بسته‌ایم و لازم است تا آن زمان تمام موضوعات تعیین تکلیف شود. در حال حاضر صرفاً در حال بررسی و مرور همه سناریوهای ممکن هستیم تا مشخص شود هر مجموعه در کجا مستقر خواهد شد و چه مسئولیتی بر عهده خواهد داشت.

مظفری با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی شده برای خدمات‌رسانی گفت: حدود ۵۰۰ تیم دو نفره از دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیش‌بینی شده‌اند که در نقاط مختلف مستقر شوند. همچنین تیم‌های پیاده، موتوری و سایر ظرفیت‌های امدادی و پشتیبانی نیز در برنامه دیده شده‌اند، اما همه این پیش‌بینی‌ها منوط به مشخص شدن مسیر نهایی مراسم است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به نقش نمایندگان استان در هماهنگی‌های مراسم اظهار کرد: تمام پیشنهادات نمایندگان احصا خواهد شد و تقاضا دارم نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با کمیته‌های ذیل ستاد تشییع پیکر رهبر شهید ارتباط مستمر داشته باشند و از نزدیک در جریان تصمیمات و اقدامات قرار گیرند.

وی افزود: خواهش من این است که نمایندگان حتماً از بخش‌های مختلف ستاد بازدید داشته باشند و از نزدیک در جریان روند کار قرار گیرند، زیرا جلسات و برنامه‌ریزی‌ها به صورت مستمر در حال انجام است.

مظفری با اشاره به شرایط جوی زمان برگزاری مراسم گفت: با حضور جمعیت بسیار بالایی مواجه خواهیم بود و بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی، دمای هوا در آن روزها می‌تواند به حدود ۳۸ تا ۴۰ درجه برسد. به هر حال با یکی از گرم‌ترین روزهای سال مواجه هستیم و این موضوع اقتضائات خاص خود را دارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بحث مه‌پاش را پیش‌بینی کرده‌ایم. اگر مسیرهای مختلفی برای مراسم در نظر گرفته شود، ممکن است در برخی نقاط مه‌پاش‌های ثابت و در برخی دیگر مه‌پاش‌های سیار مستقر شوند. آسایش و آرامش مردم برای ما اهمیت بالایی دارد و تلاش می‌کنیم متناسب با شرایط مسیرها، امکانات لازم فراهم شود.

وی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری مراسم اظهار کرد: واقعیت این است که هیچ ساختار و سازمانی، حتی با همه ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی، به تنهایی قادر به پاسخگویی چنین مراسمی نیست. مجموعه ستاد هماهنگی و پشتیبانی هم در حال انجام وظایف خود است، اما نهایتاً می‌توانیم پنج تا ۱۰ درصد نیازها را تأمین کنیم، بخش عمده کار باید با مشارکت و همراهی مردم انجام شود.

لازم به ذکر است؛ در بخشی از این جلسه نمایندگان استان نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید مطرح کردند. در این نشست بر لزوم آمادگی برای میزبانی جمعیتی معادل بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور، پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای زائران خارجی، برنامه‌ریزی برای ورودی‌های خراسان رضوی، استفاده از ظرفیت شهرستان‌های ورودی استان از جمله نیشابور و سبزوار، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی با الگوبرداری از خدمات‌رسانی در پیاده‌روی اربعین و پیش‌بینی بیمارستان‌های صحرایی و تیم‌های پزشکی تأکید شد.