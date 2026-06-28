به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عسکری از تشکیل هفت کارگروه تخصصی، برنامه‌ریزی برای مدیریت ورود زائران داخلی و خارجی، پیش‌بینی حضور چهار هزار تبعه افغانستانی و اختصاص دو هزار و ۵۰۰ روادید رایگان برای برگزاری مراسم وداع رهبر شهید خبر داد.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین لطف‌های خداوند به بشر، شهادت است و این نعمت الهی نصیب خاصان خداوند می‌شود. آرام گرفتن رهبر شهید در کنار مضجع شریف حضرت، یک وارستگی عظیم است.

وی ادامه داد: در برنامه‌ریزی مراسم وداع پیکر مطهر رهبر شهید، ستاد بحران و در امتداد آن ستاد خدمات سفر نقش مهمی دارند و هفت کارگروه ذیل این ستاد فعال هستند. معاونان استاندار مسئولیت این کارگروه‌ها را برعهده دارند که شامل کارگروه‌های امنیتی و انتظامی، زیربنایی و عمرانی، مدیریتی شهری، اقتصادی، فرهنگی، تبلیغات، رسانه و بین‌الملل، تشریفات، اجتماعی و تشکل‌ها است. همچنین آقای شاد، مسئول بسیج رسانه، به‌عنوان سخنگوی ستاد معرفی شده است.

عسکری بیان کرد: مکان و مشخصات برگزاری مراسم همچنان در حال رایزنی است. مبنای برنامه‌ریزی این است که همه خیابان‌های مورد نیاز برای برگزاری مراسم وداع آماده باشند. اهم مسائل و برنامه‌های کلان نیز بر همین موضوع متمرکز خواهد بود و تمامی مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی در مشهد برای این مراسم در نظر گرفته شده است. تمهیدات ویژه‌ای نیز برای این موضوع اندیشیده شده و تقسیم کار در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه بین‌الملل و اتباع افغانستانی، برنامه‌ریزی به‌صورت از مبدأ تا مبدأ انجام خواهد شد. برای زائران سایر استان‌ها نیز تمهیدات ویژه‌ای پیش‌بینی شده و در مسیرهای کشوری نیز از استان مبدأ تا استان مقصد، برنامه‌ریزی لازم برای حضور در مراسم وداع انجام می‌شود. در این موضوع، مدیرکل نمایندگی وزارت امور خارجه متولی خواهد بود.

وی تأکید کرد: دغدغه‌های امنیتی برای ما بسیار مهم است و باید همه توان و ظرفیت برای برگزاری هرچه بهتر مراسم به‌کار گرفته شود. این مراسم یک تجربه بزرگ برای سنجش توان مدیریتی استان خواهد بود. همچنین سه کمیته در رأس مدیریت این برنامه شامل فرمانداری، مدیریت شهری و آستان قدس رضوی به‌صورت هم‌راستا فعالیت خواهند کرد. برای چهره‌های شاخص و رسانه‌ها نیز تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و در حوزه تأمین نیازهای پذیرایی و اسکان نیز باید یک بسیج عمومی در سطح کشور شکل گیرد.