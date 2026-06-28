سرهنگ پاسدار مهدی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام آمادگی ۵۰۰ تا هزار نفر از فرهنگیان بسیجی استان برای مشارکت در تأمین امنیت، امدادرسانی و خدمات‌رسانی در مراسم تشییع فرمانده شهید، اظهار کرد: مدارس مشهد نیز برای اسکان فرهنگیان و دانش‌آموزان زائر از سراسر کشور آماده شده‌اند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان خراسان رضوی بیان کرد: با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، نواحی آموزش و پرورش، سازمان بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای مشارکت در برگزاری هرچه بهتر مراسم تشییع فرمانده شهید انجام شده است.

وی افزود: با سازماندهی معلمان بسیجی، تاکنون بین ۵۰۰ تا هزار نفر از فرهنگیان استان آمادگی خود را برای حضور در مأموریت‌های امدادی، امنیتی و خدمات‌رسانی اعلام کرده‌اند. این ظرفیت در کنار سایر نیروهای مردمی برای پشتیبانی از مراسم به کار گرفته خواهد شد.

بهرامی ادامه داد: علاوه بر مأموریت‌های امدادی و امنیتی، فرهنگیان بسیجی در حوزه‌های مختلف خدماتی از جمله حمل‌ونقل، توزیع غذا و سایر خدمات مورد نیاز زائران نیز همانند تجربه موفق موکب‌داری در ایام زیارت و اربعین حسینی ایفای نقش خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت آموزش و پرورش برای اسکان زائران گفت: بخشی از مدارس استان برای اسکان مهمانان در نظر گرفته شده و در مرحله نخست، دو مدرسه به‌صورت ویژه برای اسکان فرهنگیان و دانش‌آموزان اعزامی از سایر استان‌ها اختصاص یافته است که در صورت نیاز، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از اعلام آمادگی گروه‌های جهادی فرهنگیان از استان‌های مختلف کشور خبر داد و افزود: این گروه‌ها در کنار گروه‌های جهادی خراسان رضوی، با امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات رفاهی به زائران در مشهد حضور خواهند یافت.

بهرامی با اشاره به پیش‌بینی حضور ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در مشهد برای این مراسم، اظهار کرد: این حجم از حضور مردمی، شرایط ویژه‌ای را رقم خواهد زد و لازم است زیرساخت‌های خدماتی از جمله تأمین آب، برق، گاز و سایر نیازهای شهری بیش از پیش تقویت شود تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه دهیم.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان خراسان رضوی با قدردانی از اقدامات مسئولان استان تصریح کرد: همه دستگاه‌ها از جمله استانداری، سپاه، بسیج، نیروهای مسلح و آموزش و پرورش با تمام توان پای کار هستند و امیدواریم با همدلی، برنامه‌ریزی مناسب و لطف الهی، این مراسم باشکوه به بهترین شکل برگزار شود و خدمت‌رسانی مطلوبی به زائران صورت گیرد.