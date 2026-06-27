به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر پورجمشیدیان در حاشیه نشست ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهای انجامشده در خصوص حضور مردم، همه ظرفیتهای ملی، نهادها، دستگاهها و نیروهای نظامی و انتظامی که پای کار بیایند، کفایت نمیکند؛ لذا بحث مردمی کردن این مراسم و حضور و همکاری مردم اهمیت فوقالعادهای دارد.
قائممقام وزیر کشور بیان کرد: امیدواریم بتوانیم در قالب ستادی که در مشهد مقدس تشکیل و ساختار آن نهایی شده است، اقدامات لازم را پیش ببریم. ۲۹ کمیته برای مراسم تشییع تعریف کردهایم که در قالب هفت کارگروه فعالیت میکنند.
وی افزود: این کمیتهها سازماندهی و ساختار اجرای کار را طراحی کردهاند، اما واقعیت این است که بخش اصلی کار باید به دست مردم انجام شود.
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