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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۷

بسیج ظرفیت‌های مردمی در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

بسیج ظرفیت‌های مردمی در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

مشهد- قائم‌مقام وزیر کشور گفت: بحث مردمی کردن مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و حضور و همکاری مردم اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان در حاشیه نشست ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده در خصوص حضور مردم، همه ظرفیت‌های ملی، نهادها، دستگاه‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی که پای کار بیایند، کفایت نمی‌کند؛ لذا بحث مردمی کردن این مراسم و حضور و همکاری مردم اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

قائم‌مقام وزیر کشور بیان کرد: امیدواریم بتوانیم در قالب ستادی که در مشهد مقدس تشکیل و ساختار آن نهایی شده است، اقدامات لازم را پیش ببریم. ۲۹ کمیته برای مراسم تشییع تعریف کرده‌ایم که در قالب هفت کارگروه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این کمیته‌ها سازماندهی و ساختار اجرای کار را طراحی کرده‌اند، اما واقعیت این است که بخش اصلی کار باید به دست مردم انجام شود.

کد مطلب 6872650

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