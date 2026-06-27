آماده باش تمامی بیمارستان های مشهد درروز تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شبستری اظهار کرد:: تمامی بیمارستانها در صورت لزوم، برای پوشش درمانی احتمالی شرکت کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید در حالت آمادهباش قرار دارند، تمامی مرخصیها لغو شده و تمامی پروتکلهای لازم برای برگزاری مراسم رعایت شده است. حوزه سلامت برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد و زیرا سلامت مردم در اولویت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: از ۷۲ ساعت پیش از برگزاری مراسم، ظرفیت اتاقهای عمل کاهش مییابد و از ۲۴ ساعت قبل نیز بخشی از ظرفیت بیمارستانها بهمنظور افزایش آمادگی، خالی نگه داشته خواهند شد. همچنین ۲۰ برنامه آموزشی سهدقیقهای با موضوع گرمازدگی، مسمومیت و نحوه مواجهه با بیماران قلبی و کلیوی تهیه شده است.
وی بیان کرد: در حوزه دارو و ملزومات پزشکی نیاز به پشتیبانی وجود دارد؛ در این زمینه خواهشمندیم که با همکاری استانداری، این موضوع حل و فصل شود.
شبستری با اشاره به محدودیتهای فیزیکی برای برگزاری مراسم تشییع در خارج از شهر تأکید کرد: هدف، برگزاری مطلوب مراسم تشییع است و در صورت برگزاری مراسم در سطح شهر، مردم نیز در اجرای امور همکاری خواهند کرد. تأکید ما بر برگزاری مراسم در شهر است؛ هرچند در هر محل دیگری که مراسم برگزار شود، حوزه سلامت آمادگی کامل برای ارائه خدمات و همکاری را خواهد داشت.
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