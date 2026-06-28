به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مثل همیشه شاهد برجسته شدن مهم ترین چالش حوزه سلامت، یعنی کمبود دارو هستیم.

مقوله کمبودهای دارویی، موضوعی نیست که فقط مربوط به کشور ما باشد، اما آنچه می تواند نگران کننده باشد، تشدید کمبودها است که می تواند امنیت سلامت را تهدید کند.

چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس، صحبت از کمبود ۱۰۰۰ قلم دارو کرده بود که در روزهای گذشته همان نماینده؛ مدعی شده که تعداد اقلام دارویی دچار کمبود، کاهش یافته و به ۴۱۳ قلم رسیده است.

در همین حال، رئیس سازمان غذا و دارو؛ چنین ادعایی را نادرست خواند و گفت: چنین آماری با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

حالا، در یک برنامه تلویزیونی، مجری برنامه با دعوت از سه مسئول داروخانه در تهران، از آنها می خواهد درباره کمبودهای دارویی که وجود دارد، توضیحاتی بدهند که آنها نیز، کمبودها را تایید و حتی عنوان می کنند که این کمبودها به سطح داروهای عمومی؛ مثل استامینوفن کدئین نیز رسیده است.