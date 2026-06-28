خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: با شروع فصل تابستان و افزایش محسوس دما در استان ایلام، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای که در روزهای اخیر چندین فقره حریق در مناطق مختلف استان رخ داده که با حضور به‌موقع نیروهای امدادی مهار شده‌اند.

باید گفت، جنگل‌های زاگرس که سهم قابل‌توجهی از آن در استان ایلام قرار دارد، این روزها به دلیل گرمای بسیار، کاهش رطوبت و خشک شدن پوشش گیاهی، در وضعیت هشدار قرار گرفته؛ این در حالیست که کارشناسان هواشناسی از تداوم موج گرما تا پایان تابستان سال جاری خبر داده‌اند که این موضوع، خطر آتش‌سوزی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

با توجه به وسعت بالای جنگل‌ها و مراتع استان و صعب‌العبور بودن بسیاری از مناطق، مهار آتش همواره با دشواری‌های زیادی همراه است و نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست در این شرایط با کمترین امکانات، در خط مقدم مقابله با آتش ایستاده‌اند تا از نابودی این منابع طبیعی جلوگیری کنند.

مسئولان منابع طبیعی استان تأکید کرده‌اند که پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی، تنها با همکاری و مشارکت مردم امکان‌پذیر است و از شهروندان خواسته‌اند در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش در جنگل‌ها و مراتع، سریعاً مراتب به یگان امداد جنگل اطلاع دهند.

کاهش چشمگیر آتش‌سوزی ها در سال جاری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گستره وسیع عرصه‌های طبیعی استان، اظهار داشت: بیش از نیمی از مساحت ایلام را جنگل‌های سرسبز زاگرس در برگرفته که با تنوع زیستی چشمگیر و گونه‌های نادر گیاهی و جانوری، از ارزش‌مندترین و حساسترین زیست‌بوم‌های کشور محسوب می‌شود.

یاسم خانمحمدیان با بیان اینکه هر هکتار از این جنگل‌ها سالانه نزدیک به هزار مترمکعب آب تولید و ذخیره‌سازی می‌کند، تصریح کرد: این ذخایر ارزشمند، سهمی کلیدی در تأمین آب شرب و کشاورزی مناطق غربی کشور دارند و در شرایط کم‌آبی کنونی، حفاظت از آنها یک ضرورت حیاتی است.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام در ادامه با اشاره به کاهش چشمگیر آتش‌سوزی در سال جاری، این دستاورد را حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت، هماهنگی سازمان‌های امدادی و مشارکت فعال جوامع محلی در پیشگیری و مهار حریق دانست و بر تداوم این روند تأکید کرد.

خانمحمدیان با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در میان ساکنان مناطق همجوار جنگل‌ها، افزود: دامداران، کشاورزان و گردشگران، نقش بی‌بدیلی در صیانت از این منابع دارند و آموزش‌های لازم برای افزایش آگاهی آنان نسبت به خطرات و روش‌های پیشگیری از آتش‌سوزی، باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه جنگل‌های زاگرس سرمایه‌ای ملی و میراثی گرانبها برای نسل‌های آینده است، از همه شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا آتش‌سوزی، بلافاصله از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان امداد جنگل و مرعت اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای مهار و جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر انجام شود.

پیشگیری از آتش‌سوزی نیازمند عزم همگانی است

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بالای پیشگیری از حریق در جنگل‌ها و مراتع استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حساسیت فصل گرما و افزایش خطرات، برنامه‌ریزی دقیقی برای توانمندسازی نیروهای امدادی و افزایش آمادگی آنان صورت گرفته است.

علی محمد پاکدل‌نژاد با بیان اینکه مهار آتش در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی نیازمند سرعت عمل و هماهنگی بالایی است، افزود: هماهنگی‌های لازم با فرمانداران، مدیران دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران و همچنین انجمن‌های مردم‌نهاد انجام شده است تا نیروها برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آموزش دیده و آماده باشند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام با اشاره به نقش کلیدی جوامع محلی و انجمن‌های دوستداران طبیعت، تصریح کرد: ظرفیت بالای تشکل‌های مردم‌نهاد، به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری و مهار آتش‌سوزی است و سازوکارهای همکاری و اقدامات مورد نیاز در زمان بروز حریق به طور کامل مشخص و ابلاغ شده است.

پاکدل‌نژاد با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت آگاهانه مردم، خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع ملی و زیست‌محیطی استان وارد می‌کند و تنها با عزم جمعی و تلاش همگانی می‌توان از این تهدید بزرگ جلوگیری کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش در جنگل‌ها و مراتع، سریعاً مراتب را به یگان مربوطه اطلاع دهند تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام کرد.

حفاظت از جنگل‌های زاگرس، یک وظیفه همگانی است و امید می‌رود با افزایش آگاهی عمومی، نظارت بیشتر و همکاری دستگاه‌های مسئول، از تکرار حوادث تلخ آتش‌سوزی در سال‌های آینده جلوگیری شود و این سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده حفظ گردد