عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶:۳۲ صبح امروز هفتم تیرماه ۱۴۰۵ حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور سه‌راهی مبارکه به سمت شهرضا، بعد از منطقه مهیار به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان آغاز شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به آمار اولیه حادثه گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه، در این سانحه دست‌کم ۱۲ نفر مصدوم شده‌اند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تیم‌های اورژانس برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

عابدی ادامه داد: نیروهای پلیس و جمعیت هلال‌احمر نیز در محل حادثه حضور دارند و در کنار نیروهای اورژانس در حال انجام عملیات امداد و مدیریت صحنه هستند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های تکمیلی درباره علت وقوع حادثه در دست انجام است و آمار نهایی مصدومان و احتمال فوتی پس از جمع‌بندی نهایی اعلام خواهد شد.

