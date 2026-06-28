تعطیلی زودهنگام ادارات سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، به دلیل شدت گرمای هوا و نیز با هدف مدیریت مصرف برق و صرفهجویی در مصرف آب، پایان فعالیتکار دستگاههای اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها بیمهها و شهرداریها در روز یکشنبه مورخ ۷تیر ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ و ۲ ساعت زودتر از وقت اداری مقرر تعیین شد.
لازم به ذکر است؛ دستگاههای عملیاتی ارائه خدمات ضروری اعم از مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و… طبق روال معمول و بر اساس نحوه فعالیت تعریف شده، به ارایه خدمت مشغول خواهند بود.
در پایان از مردم خواسته شده است با توجه به افزایش میزان مصرف و به منظور پایداری در ارائه خدمات و پیشگیری از قطع آب و برق، در مصرف آب و برق صرفهجویی لازم را داشته باشند.
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