کهورک برای سومین روز متوالی گرمترین نقطه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری اظهار داشت: روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان با تداوم گرمای شدید در بخشهایی از استان، ایستگاه کهورک برای سومین روز پیاپی با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه کشور شد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: امروز بیشینه دمای زاهدان نیز به ۴۱ درجه سانتیگراد رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته و نشاندهنده تداوم الگوی گرم تابستانی در بخشهایی از استان است.
وی از ثبت بارش در ۲۰ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان خبر داد و بیان کرد: بیشترین بارشهای ثبتشده مربوط به چانف با ۳۰ میلیمتر، هلنچکان با ۱۵ میلیمتر، چگرد و مارندگان با ۱۳ میلیمتر، پیرانچ با ۱۱ میلیمتر، اسلامآباد سوران با ۸.۵ میلیمتر و خاش با ۲.۳ میلیمتر بوده است.
حیدری ادامه داد: طی سه روز آینده در ارتفاعات شرقی و جنوبی، روی دریای عمان و برخی نقاط ساحلی استان، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای مهیاست.
وی گفت: در شمال استان تا روز یکشنبه، صبحها وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود و از روز دوشنبه با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه، بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد. همچنین در ساعات بعدازظهر در زاهدان و نواحی مرکزی استان، وزش باد، افزایش غبار و در برخی نقاط گردوخاک دور از انتظار نیست.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: گرمای هوا تا روز دوشنبه در زاهدان و شمال استان تداوم خواهد داشت و از روز سهشنبه از شدت گرما در این مناطق تا حدودی کاسته میشود.
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