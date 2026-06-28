الیکا عبدالرزاقی درباره تجربه حضورش در برنامه «کودک‌شو» به عنوان میزبان برنامه به خبرنگار مهر گفت: چیزی که من را برای حضور در این برنامه ترغیب کرد، در درجه اول کودکان بودند که بخش بسیار مهمی از جامعه هستند؛ آنها نیاز به شادی، خنده، تفریح و حال خوب دارند و همه خانواده‌ها هم تلاش می‌کنند فرزندانشان خوشحال باشند. ما هم به‌عنوان برنامه‌ساز به همین موضوع فکر کردیم که این برنامه برای شادی بچه‌ها تولید شود.

وی با اشاره به اینکه «کودک‌شو» صرفاً یک مسابقه تلویزیونی نیست، افزود: ما در این برنامه برنده و بازنده نداریم بلکه به شرکت کننده ها ستاره می‌دهیم، بچه‌ها و خانواده‌ها با ستاره‌هایشان امتیاز به دست می‌آورند و جایزه می‌گیرند. در واقع هیچ‌کس دست خالی از این برنامه بیرون نمی‌رود، چون مسابقه به شکل رقابتی و حذف‌کننده نیست. این برنامه برای بچه‌هاست، برای تفریح آنهاست و برای اینکه یک یادگاری خوب از حضور در یک برنامه تلویزیونی برایشان باقی بماند.

مجری نیستم، میزبان‌ام چون خودم هم فرد مهمان‌نوازی هستم

عبدالرزاقی درباره پذیرش اجرای این برنامه توضیح داد: اجرا، بازیگری، گویندگی و کارگردانی هرکدام حوزه تخصصی خودشان را دارند. اگر به من می‌گفتند این فقط یک برنامه است و شما فقط مجری آن هستید، شاید هیچ‌وقت قبول نمی‌کردم. اما وقتی گفتند قرار است در این برنامه به‌عنوان میزبان حضور داشته باشم، موضوع برایم فرق کرد. به هر حال من خودم را در این برنامه مجری نمی‌دانم، میزبان می‌دانم چون خودم هم فرد مهمان‌نوازی هستم. به نظرم وقتی پای میزبانی وسط باشد، می‌توان یک بازیگر را در این قامت تصور کرد؛ بازیگری که می‌تواند در قطعه‌های نمایشی حضور داشته باشد، بازی کند، در بازی‌ها شرکت کند و از قابلیت‌های بازیگری‌اش استفاده شود.

وی درباره نخستین مواجهه‌اش با پیشنهاد حضور در «کودک‌شو» نیز گفت: اولین باری که تماس گرفتند، بلافاصله در ذهنم جوابم منفی بود چون فکر کردم اجرا یعنی یک‌سری پلاتوی ابتدایی و پایانی، یک‌سری سؤال رسمی و جدی و احتمالاً یک بخش نصیحت. من هم اهل نصیحت کردن نیستم؛ نه نصیحت کسی را می‌شنوم و نه دوست دارم کسی را نصیحت کنم. اما وقتی با تیم جدید صحبت کردم، فهمیدم قرار است شیوه اجرایی تغییر کند. قرار نبود من صرفاً مجری باشم و برنامه شکل دیگری داشت. وقتی توضیحات را شنیدم، احساس کردم فضا و حال و هوا همان است که می‌توانم در آن فعالیت کنم.

این بازیگر با اشاره به تجربه‌های پیشین اجراکنندگان «کودک‌شو» بیان کرد: پیش از من کسانی این برنامه را اجرا کرده بودند که بعضی از آنها در حوزه کودک تخصص داشتند. من پیش از این فعالیت جدی در حوزه کودک نداشتم، اما سال گذشته هم در گفتگویی بیان کردم که دوست دارم یک تئاتر بزرگ در حوزه کودک و نوجوان به صحنه ببرم. نمایشی که محوریت آن خانواده باشد و پیشنهاد «کودک شو» با شیوه‌ای که مطرح شد، به همان فضایی نزدیک بود که در ذهنم داشتم.

برخلاف تصور آدم ها خجالتی هستم

عبدالرزاقی درباره سختی هماهنگ شدن با فضای اجرا گفت: شاید برخلاف تصور خیلی‌ها، من آدمی خجالتی‌ هستم. همه فکر می‌کنند خیلی راحتم و خیلی راحت ارتباط برقرار می‌کنم، اما واقعیت این است که خجالتی‌ هستم. فقط وقتی با جمعیتی روبه‌رو می‌شوم که تازه قرار است با آنها ارتباط بگیرم، سیستم دفاعی من به گونه ای عمل می کند که در ابتدا می‌خندم، با شادی شروع می‌کنم و سعی می‌کنم فضا را راحت کنم.

وی با اشاره به شباهت های اجرا و بازیگری ادامه داد: در اجرا باید ذهن در لحظه آماده باشد. باید با دقت به کسانی که میزبانشان هستید گوش دهید، درست همان کاری که در بازیگری می‌کنم. باید دقیق بشنوم و در لحظه، بدون دیالوگ از پیش تعیین‌شده، واکنش نشان بدهم یا وارد گفتگو شوم.

میزبان «کودک شو» در پایان این بخش تأکید کرد: «وقتی بازیگر هستید و میزبانی می‌کنید، انگار آدم‌هایی به خانه‌تان مهمانی آمده‌اند و شما باید با دل همه راه بیایید. در بازیگری شاید دیگران با دل شما راه بیایند، اما اینجا فرق می‌کند. اینجا انگار خانه‌ام مهمان آمده و مهمان می‌تواند از همه‌چیز ایراد بگیرد. این بخش‌هایش سخت است، اما همین سختی، جذابش می‌کند.

مسابقه «کودک شو» قبل از محرم روی آنتن رفت و هنوز مشخص نشده که ادامه آن چه زمانی دوباره به آنتن می رسد.