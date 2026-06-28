ایران در خرداد امسال ۳۷۶ بار لرزید/ ۳ استان پر زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای شبکههای لرزهنگاری این مرکز، در طول ماه گذشته مجموعاً ۳۷۶ زمینلرزه در سطح کشور و مناطق مجاور ثبت و تعیین محل شده است. از این میان، ۵ زمینلرزه با بزرگی بیش از ۰/۴ در نواحی مرزی کشور رخ داده که در این میان، لرزه ۱۹ خرداد در حوالی سرگز استان هرمزگان با بزرگی ۰/۵، بزرگترین رخداد ثبت شده در این ماه بوده است.
رتبهبندی استانهای لرزهخیز
طبق گزارش منتشر شده، استانهای کرمان، خراسان رضوی و ایلام با ثبت ۴۲، ۴۰ و ۳۷ زمینلرزه به ترتیب در رتبههای نخست لرزهخیزترین استانهای کشور در ماه خرداد قرار گرفتند.
وضعیت لرزشها در پایتخت
در بخش مربوط به استان تهران نیز، گزارشها حاکی از ثبت ۹ زمینلرزه در این ماه است که بزرگترین آنها با بزرگی ۰/۳ در حوالی پردیس تعیین محل شده است.
مرکز لرزهنگاری کشوری در پایان اعلام کرد که پایش مستمر فعالیتهای لرزهای جهت ارتقای سطح ایمنی و آگاهی عمومی همچنان با دقت بالا ادامه دارد.
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