سقوط سنگین شاخص کل بورس در معاملات صبحگاهی هفتم تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های بازار سرمایه، بورس تهران در معاملات صبح روز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ با موجی از ریزش نماگرها روبه‌رو شد؛ به‌طوری که شاخص کل تا ساعت ۹:۵۶ با افت سنگین ۹۷ هزار و ۶۱۱ واحدی، در سطح ۵ میلیون و ۷۸ هزار و ۷۴۵ واحد قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل، با کاهش ۱۹ هزار و ۳۸۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۵۲ واحد رسید که نشان‌دهنده فشار فروش در اکثر نمادهای بازار است.

ارزش کل بازار در این ساعت به ۱۴۹ هزار و ۸۹۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال رسید. همچنین تا زمان ثبت این اطلاعات، تعداد ۴۴۰ هزار و ۲۹۷ معامله به ارزش ۲۰۹ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال انجام شده است.

حجم معاملات بازار نیز تا اواسط ساعات معاملاتی امروز، عدد ۳۸.۳۳۱ میلیارد سهم را به ثبت رسانده است. بازار در حالی به معاملات خود ادامه می‌دهد که شاخص‌های اصلی با افت قابل‌توجهی همراه هستند.