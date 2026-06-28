درویشی: پیوند ناگسستنی ملت با امنیت ملی، فرصتی برای تحول کلان است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی صبح یکشنبه در نشست شورای معاونین و مدیران استانداری اصفهان با تحلیل نتایج «پیمایش ملی سنجش تاب‌آوری» که توسط مرکز رصد اجتماعی کشور تدوین شده است، این پژوهش را قطب‌نمایی برای شناخت دقیق مطالبات، اولویت‌های جامعه و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر دانست.

وی با بیان اینکه داده‌های این پیمایش در دو لایه «فرصت‌ها (وفاداری به ثبات)» و «تهدیدها (نارضایتی‌ها)» استخراج شده است، اظهار داشت: نتیجه‌گیری کلان این گزارش نشان می‌دهد که جامعه ایران با وجود گلایه‌مندی از وضعیت موجود، مرز میان نقدِ سازنده و آشوب را با هوشمندی کامل ترسیم کرده است؛ واقعیتی که باید سرلوحه تصمیم‌گیری مدیران قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با تکیه بر اعداد و ارقام این پیمایش، تأکید کرد: آمارها حکایت از یک دلبستگی عمیق و پارادایمیک به امنیت ملی دارند. طبق داده‌های موجود، ۷۰ درصد از هموطنان اعلام کرده‌اند که هیچ تمایلی به همسویی با جریان‌های اعتراضی ندارند و ۸۴ درصد نیز تأکید کرده‌اند که علی‌رغم فشارهای اقتصادی، خواهان برهم خوردن نظم و ثبات کشور نیستند.

درویشی افزود: همچنین ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان صراحتاً مسیر پیشرفت ایران را از «آشوب» جدا دانسته و معتقدند که توسعه باید در بستر ثبات محقق شود؛ این موضوع نشان می‌دهد که مردم، امنیت را خط قرمز اصلی خود می‌دانند.

هشدار نسبت به شکاف‌ها؛ ضرورت اصلاحات ساختاری

درویشی در بخش دیگری از سخنان خود، «نارضایتی ۶۰ درصدی» مردم از وضعیت معیشتی را به‌عنوان یک زنگ خطر جدی مورد واکاوی قرار داد و گفت: این آمار باید به عنوان یک هشدار صادقانه شنیده شود. اگر نارضایتی‌ها – به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی – در کانال‌های قانونی هدایت نشود و مجاری شنیده شدن صدای مردم مسدود بماند، بیم آن می‌رود که این گلایه‌ها به شکاف‌های عمیق‌تر اجتماعی بدل شود.

وی با اشاره به مطالبات صریح شرکت‌کنندگان در این پیمایش، تصریح کرد: ۷۰ درصد مردم خواهان اصلاح در سیاست‌های کلان کشور هستند و نیمی از جامعه (۵۰ درصد) خواستار تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی‌اند. این نشان می‌دهد که مطالبه اصلی مردم، نه تغییرات ظاهری، بلکه تغییر در «رویکردهای کلان حکمرانی» برای بهبود ملموس در سفره و زندگی آن‌هاست.

چشم‌انداز آینده؛ رهبری تغییرات با خواست ملت

معاون استاندار اصفهان در پایان با اشاره به یافته قابل‌تأمل این پیمایش مبنی بر اینکه ۴۴ درصد مردم پیشنهاد کرده‌اند که رهبری نظام پرچمدار تغییرات اساسی باشند، خاطرنشان کرد: این رویکرد بیانگر آن است که مردم با وجود نقدِ وضعیت موجود، کماکان به کلیت نظام و مدیریت کلان کشور برای حل گره‌ها امید دارند و در پی فروپاشی نیستند.

درویشی در انتها تصریح کرد: وظیفه امروز مسئولان، بازگشت به متن مطالبات واقعی مردم است. ما باید با گوش سپردن به این صداها و اجرای اصلاحات ساختاری، از این فرصت طلایی برای تحکیم همبستگی ملی و رقم زدن آینده‌ای پایدار استفاده کنیم؛ چرا که مسیر پیشرفت کشور تنها از راه «شنیدن واقعی صدای مردم» و پاسخگویی به انتظارات برحق آن‌ها می‌گذرد.