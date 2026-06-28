به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی با اشاره به روند اجرای پروژه کمربندی شمالی بروجن اظهار کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ مجوز ماده ۲۳ شد و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است.

وی تصریح کرد: کارفرمای اصلی این طرح شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل کشور بوده و عملیات اجرایی آن توسط شرکت زرین استحکام در قالب دو قرارداد در حال انجام است. همچنین طراحی مسیر و اخذ مجوزهای لازم توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه طول مسیر با احتساب رمپ‌ها و لوپ‌های طراحی‌شده حدود ۱۰ کیلومتر و طول مستقیم آن حدود هشت کیلومتر است، افزود: در این محور دو تقاطع اصلی پیش‌بینی شده که یکی از آنها توسط راه و شهرسازی استان اجرا و هم‌ اکنون در حال بهره‌برداری است.

حسینی ادامه داد: در انتهای مسیر و در محدوده جاده مبارکه نیز یک تقاطع دیگر طراحی شده که اجرای آن در فاز دوم پروژه در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسیر بدون اجرای تقاطع انتهایی آماده بهره‌ برداری بوده و با پیش‌بینی رمپ‌ها و دور برگردان‌های لازم، امکان استفاده اولیه از محور فراهم خواهد شد تا اجرای تقاطع نهایی نیز به سر انجام برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه گفت: پیشرفت فیزیکی محور اصلی در حال حاضر به ۹۰ درصد رسیده است و پیرو برنامه‌ریزی‌های انجام شده امید داریم همزمان با هفته دولت در شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری برسد و در اختیار مردم منطقه قرار گیرد.