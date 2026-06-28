سرپرست اداره آب و فاضلاب شهرستان سیریک معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک، سید میلاد محبی معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان، معاونین فرماندار، مدیر بهره برداری وناظر شرق استان اداره بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان، سرپرست جدید امور آب و فاضلاب شهرستان سیریک معرفی شد.

در این مراسم محبی ضمن قدردانی از زحمات قدرت فریدونی مدیر سابق این شهرستان گفت: سیریک از جمله شهرستان های دارای تنش آبی است که در دو سال گذشته با اتمام پروژه های شاهد بهبود وضعیت آب آن بوده ایم.

محبی افزود: با تخریب مخازن آب بخش بمانی توسط دشمن آمریکایی، مشکلاتی برای مردم منطقه ایجاد شد که با تلاش فرماندار و مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان و دستگاه های اجرایی شهرستان، در کمتر از ۲۴ ساعت این مشکل حل شد و بزودی برای رفع کامل این مشکل،پروژه احداث مخزن جدید ۵۰۰ مترمکعبی در همان محل، آغاز خواهد شد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در پایان بیان کرد: مصطفی زارعی از نیروهای فعال و جوان منطقه شرق استان است که سابقه خدمت به عنوان مدیر آب و فاضلاب شهرستان جاسک را دارد و با توجه به شناختی که از ایشان داریم، ان شاءالله می توانند تحولی در حوزه آب شهرستان سیریک ایجاد نمایند.

در ادامه این مراسم، رضا شهیدیان به وضعیت آب این شهرستان اشاره کرد و افزود: در فصل تابستان، حوزه آب شهرستان، دچار چالش های زبادی می شود که نیاز به هم افزایی و کمک شرکت آب و فاضلاب استان به شهرستان سیریک است.

شهیدیان در ادامه از زحمات قدرت فریدونی تشکر کرد و ادامه داد: در دو سال گذشته، ایشان با تمام توان، برای رفع مشکل آب شهرستان تلاش نمود و اقدامات مثبتی در این خصوص انجام داد که جا دارد از ایشان تقدیر و تشکر نمایم.

فرماندار شهرستان سیریک در پایان سخنان خود به مدیر جدید اداره آب و فاضلاب خوش آمد گفت و ابراز امیدواری کرد، با تلاش مدیر جدید آب و فاضلاب سیریک شاهد بهبود وضعیت آب این شهرستان باشیم.

در پایان این مراسم از تلاش های قدرت فریدونی مدیر سابق امور آبفای سیریک قدردانی و مصطفی زارعی به عنوان سرپرست جدید اداره امور آب و فاضلاب این شهرستان معرفی شد.