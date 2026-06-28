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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

پیش بینی برداشت بیش از ۱۱ هزار تن جو در یزد

پیش بینی برداشت بیش از ۱۱ هزار تن جو در یزد

یزد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۱۱ هزار تن محصول جو از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان یزد برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس حاجی حسینی با اشاره به جایگاه راهبردی جو در بخش کشاورزی گفت: در سال زراعی جاری سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت جو اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۱ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود که نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز خوراک دام استان خواهد داشت.

وی افزود: جو یکی از محصولات کلیدی در زنجیره تولید دام و طیور است و افزایش تولید این محصول، ضمن کاهش وابستگی به تأمین نهاده از خارج استان، به تثبیت قیمت‌ها و پایداری تولید در بخش دامپروری کمک می‌کند.

حاجی حسینی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص و محدودیت منابع آبی در استان تصریح کرد: مدیریت بهینه منابع آب، استفاده از ارقام متحمل به خشکی و اجرای توصیه‌های فنی و ترویجی، از مهم‌ترین عوامل دستیابی به این میزان تولید در استان یزد بوده است.

وی ادامه داد: برداشت این محصول با بهره‌گیری از ظرفیت کمباین‌های مکانیزه در حال انجام است و تلاش شده است عملیات برداشت در زمان مناسب صورت گیرد تا ضمن حفظ کیفیت، عملکرد مطلوب مزارع نیز حفظ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اظهار داشت: توسعه کشت محصولات اساسی و راهبردی متناسب با شرایط اقلیمی استان، افزایش بهره‌وری در واحد سطح و حمایت از کشاورزان از اولویت‌های اصلی این سازمان در مسیر تحقق تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی است.

وی خاطرنشان کرد: تولید بیش از ۱۱ هزار تن جو در سال جاری نشان‌دهنده ظرفیت و توان بخش کشاورزی استان در تأمین نیازهای اساسی و حمایت از تولید داخلی در شرایط محدودیت منابع است.

کد مطلب 6872894

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