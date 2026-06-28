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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

فضل الله: هدف دولت لبنان از امضای توافق فتنه‌انگیزی در کشور است

فضل الله: هدف دولت لبنان از امضای توافق فتنه‌انگیزی در کشور است

نماینده وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان به امضای توافق میان دولت غربگرای این کشور و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حسن فضل الله عضو فراکسیون وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان تاکید کرد: تاریخ کشور ما مملو از فداکاری برای عزت و کرامت است. ما مجبور شدیم برای دفاع از خود و آزادسازی سرزمینمان سلاح به دست بگیریم چرا که دولت به وظایف خود در این خصوص عمل نمی کرد و بلکه در مواردی نیز مانند سال ۱۹۸۲ در کنار اشغالگران بود.

وی اضافه کرد: امروز نیز چیزی به اسم حاکمیت و دولت واقعی در لبنان که از حقوق مردم دفاع کند وجود ندارد بلکه افرادی در قدرت هستند که به جریان های خارجی تکیه دارند و توافق تسلیم را امضا کرده اند.

فضل الله تصریح کرد: دولت فکر می کند می تواند با حمایت آمریکا با سرنوشت ساکنان جنوب کشور بازی کرده و آن را به عنوان یک هدیه رایگان به نتانیاهو دهد و به ریختن خون ما و اشغال سرزمین ما مشروعیت بدهد. وعده دولت لبنان به نتانیاهو برای خلع سلاح مقاومت مثل آرزوی بهشت برای ابلیس است.

وی گفت: امروزه با دیدن جنایات ضد ملی حاکمیت لبنان بیش از هر زمان دیگری می فهمیم که سلاح ما عامل محافظت از ما و آزادسازی سرزمینمان است. هر کس سلاح هم ندارد آن را خریداری خواهد کرد. جوانان به دنبال دیدن آموزش های نظامی هستند. اقدام دولت فتنه انگیزی و کشاندن کشور به سمت آشوب و انتقال درگیری ها از سمت دشمن صهیونیستی به سوی داخل لبنان است. مقاومت و سلاح آن باقی خواهد ماند تا از کشور دفاع کند. دستان نیروهای مقاومت روی ماشه باقی خواهد ماند. هدف از این توافق ناکام گذاشتن توافق آمریکا و ایران و اصرار تهران مبنی بر توقف تجاوزات علیه لبنان است. ما در حال حاضر یک معادله منطقه ای از تنگه هرمز گرفته تا باب المندب و منطقه علی الطاهر و روستاهای جنوب لبنان داریم.

کد مطلب 6872930

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