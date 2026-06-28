به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حسن فضل الله عضو فراکسیون وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان تاکید کرد: تاریخ کشور ما مملو از فداکاری برای عزت و کرامت است. ما مجبور شدیم برای دفاع از خود و آزادسازی سرزمینمان سلاح به دست بگیریم چرا که دولت به وظایف خود در این خصوص عمل نمی کرد و بلکه در مواردی نیز مانند سال ۱۹۸۲ در کنار اشغالگران بود.

وی اضافه کرد: امروز نیز چیزی به اسم حاکمیت و دولت واقعی در لبنان که از حقوق مردم دفاع کند وجود ندارد بلکه افرادی در قدرت هستند که به جریان های خارجی تکیه دارند و توافق تسلیم را امضا کرده اند.

فضل الله تصریح کرد: دولت فکر می کند می تواند با حمایت آمریکا با سرنوشت ساکنان جنوب کشور بازی کرده و آن را به عنوان یک هدیه رایگان به نتانیاهو دهد و به ریختن خون ما و اشغال سرزمین ما مشروعیت بدهد. وعده دولت لبنان به نتانیاهو برای خلع سلاح مقاومت مثل آرزوی بهشت برای ابلیس است.

وی گفت: امروزه با دیدن جنایات ضد ملی حاکمیت لبنان بیش از هر زمان دیگری می فهمیم که سلاح ما عامل محافظت از ما و آزادسازی سرزمینمان است. هر کس سلاح هم ندارد آن را خریداری خواهد کرد. جوانان به دنبال دیدن آموزش های نظامی هستند. اقدام دولت فتنه انگیزی و کشاندن کشور به سمت آشوب و انتقال درگیری ها از سمت دشمن صهیونیستی به سوی داخل لبنان است. مقاومت و سلاح آن باقی خواهد ماند تا از کشور دفاع کند. دستان نیروهای مقاومت روی ماشه باقی خواهد ماند. هدف از این توافق ناکام گذاشتن توافق آمریکا و ایران و اصرار تهران مبنی بر توقف تجاوزات علیه لبنان است. ما در حال حاضر یک معادله منطقه ای از تنگه هرمز گرفته تا باب المندب و منطقه علی الطاهر و روستاهای جنوب لبنان داریم.