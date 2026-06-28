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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

موسوی: تمجید نتانیاهو از توافق به مثابه تسلیم در برابر دشمن است

موسوی: تمجید نتانیاهو از توافق به مثابه تسلیم در برابر دشمن است

نماینده پارلمان لبنان با اشاره به تعریف و تمجید نخست وزیر رژیم صهیونیستی از توافق دولت غربگرای لبنان با تل آویو آن را به مثابه تسلیم در برابر اشغالگران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ابراهیم موسوی، نماینده پارلمان لبنان با اشاره توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: وقتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دشمن، توافق چارچوب را یک دستاورد توصیف می‌کند، این به معنای یک امتیاز تاریخی برای اشغالگران و تسلیم شدن در برابر دیکته‌های دشمن است.

وی افزود: آنچه توافق چارچوب نامیده می‌شود، از نظر قانونی و قانون اساسی لبنان باطل است و هیچ مشروعیتی ندارد.

الموسوی گفت: هر کسی که آن را امضا کرده، مرتکب خیانت بزرگی علیه لبنان و مردم، تاریخ، جغرافیا و حاکمیت آن شده است.

وی ادامه داد: توافق بین جوزف عون و نتانیاهو دخلی به لبنان، به ما و نیز هیچ شهروند لبنانی آزاده و شریف و مستقلی ندارد.

کد مطلب 6873358

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
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      دقیقا

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