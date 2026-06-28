موسوی: تمجید نتانیاهو از توافق به مثابه تسلیم در برابر دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ابراهیم موسوی، نماینده پارلمان لبنان با اشاره توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: وقتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دشمن، توافق چارچوب را یک دستاورد توصیف می‌کند، این به معنای یک امتیاز تاریخی برای اشغالگران و تسلیم شدن در برابر دیکته‌های دشمن است.

وی افزود: آنچه توافق چارچوب نامیده می‌شود، از نظر قانونی و قانون اساسی لبنان باطل است و هیچ مشروعیتی ندارد.

الموسوی گفت: هر کسی که آن را امضا کرده، مرتکب خیانت بزرگی علیه لبنان و مردم، تاریخ، جغرافیا و حاکمیت آن شده است.

وی ادامه داد: توافق بین جوزف عون و نتانیاهو دخلی به لبنان، به ما و نیز هیچ شهروند لبنانی آزاده و شریف و مستقلی ندارد.