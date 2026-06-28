  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

نماینده لبنانی: توافق دولت با اسرائیل مشروعیت ندارد

نماینده لبنانی: توافق دولت با اسرائیل مشروعیت ندارد

نماینده پارلمان لبنان توافق امضا شده میان دولت غربگرای این کشور و رژیم صهیونیستی را غیرقانونی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: زمانی که نتانیاهو از توافق امضا شده با بیروت به عنوان یک دستاورد یاد می کند به این معنی است که شاهد یک سهل انگاری تاریخی و تسلیم شدن در برابر دیکته های دشمن هستیم.

وی اضافه کرد: آنچه که به عنوان توافق چارچوب یاد می شود از لحاظ قانونی باطل بوده و مشروعیتی ندارد.

الموسوی تصریح کرد: توافق جوزف عون و نتانیاهو هیچ ربطی به لبنان و به ما ندارد. این توافق هیچ ارتباطی با شهروندان آزاده، شریف و مستقل لبنان ندارد.

لازم به ذکر است توافق مذکور که بر خلع سلاح مقاومت تاکید دارد با اعتراضات مردمی و مخالفت برخی نمایندگان و جریان های سیاسی لبنان رو به رو شده است.

کد مطلب 6873021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها