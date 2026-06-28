نماینده لبنانی: توافق دولت با اسرائیل مشروعیت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: زمانی که نتانیاهو از توافق امضا شده با بیروت به عنوان یک دستاورد یاد می کند به این معنی است که شاهد یک سهل انگاری تاریخی و تسلیم شدن در برابر دیکته های دشمن هستیم.

وی اضافه کرد: آنچه که به عنوان توافق چارچوب یاد می شود از لحاظ قانونی باطل بوده و مشروعیتی ندارد.

الموسوی تصریح کرد: توافق جوزف عون و نتانیاهو هیچ ربطی به لبنان و به ما ندارد. این توافق هیچ ارتباطی با شهروندان آزاده، شریف و مستقل لبنان ندارد.

لازم به ذکر است توافق مذکور که بر خلع سلاح مقاومت تاکید دارد با اعتراضات مردمی و مخالفت برخی نمایندگان و جریان های سیاسی لبنان رو به رو شده است.