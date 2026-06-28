نماینده پارلمان لبنان: توافق با تل آویو جوهری بر روی کاغذ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی المقداد عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: هیئت اسرائیلی در واشنگتن با خودش مذاکره میکرد، یا بهتر است بگوییم با یک هیئت سیاسی که با جاهطلبیهای اسرائیل همسو است و با برنامههای آن که حاکمیت لبنان و بخش بزرگی از جمعیت لبنان را هدف قرار میدهد، همراهی می کند.
وی افزود: ما در این دوران تاریک به نقطهای رسیدهایم که مردم خودمان در کنار دشمن اسرائیلی علیه ما قرار گرفتهاند و به آنچه صلح نامیده میشود و پایان خصومت با صهیونیستهایی تمایل دارند که همچنان اراضی ما را تحت اشغال دارند و مردم ما را می کشند و کشور ما را ویران و حاکمیت هوایی، دریایی و زمینی ما را نقض می کنند و چشم طمع به منابع ما دارند.
المقداد تاکید کرد: این توافقنامه امضا شده جوهری بر روز کاغذ است و همزمان با شهادت ۶ لبنانی امضا شد و این توافق هرگز اجرایی نخواهد شد. این توافق قبل از اینکه جوهرش خشک شود از اعتبار ساقط شد.
این نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: آنچه دشمن در میدان نبرد نتوانست به آن دست یابد، تلاش میکند از طریق «چارچوب توافق»، شرمآور و ننگین به آن دست یابد. اگر مقامات از تصمیمات خود که با قانون اساسی و فرمول همزیستی مغایرت دارد، عقبنشینی نکنند، کشور را به یک مشکل بزرگ خواهند کشاند.
وی تصریح کرد: ما تمام شب جمعه تلاش کردیم تا از وخیم شدن و تشدید اوضاع در خیابان جلوگیری کنیم. ما روی فرماندده ارتش لبنان حساب می کنیم که مخالف فتنه و برخورد با مردم است.
الموسوی: توافق عون و نتانیاهو ربطی به ما ندارد
ابراهیم موسوی، نماینده پارلمان لبنان با اشاره توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: وقتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دشمن، توافق چارچوب را یک دستاورد توصیف میکند، این به معنای یک امتیاز تاریخی برای اشغالگران و تسلیم شدن در برابر دیکتههای دشمن است.
وی افزود: آنچه توافق چارچوب نامیده میشود، از نظر قانونی و قانون اساسی لبنان باطل است و هیچ مشروعیتی ندارد.
الموسوی گفت: هر کسی که آن را امضا کرده، مرتکب خیانت بزرگی علیه لبنان و مردم، تاریخ، جغرافیا و حاکمیت آن شده است.
وی ادامه داد: توافق بین جوزف عون و نتانیاهو دخلی به لبنان، به ما و نیز هیچ شهروند لبنانی آزاده و شریف و مستقلی ندارد.
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