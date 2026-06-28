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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

نماینده پارلمان لبنان: توافق با تل آویو جوهری بر روی کاغذ است

نماینده پارلمان لبنان: توافق با تل آویو جوهری بر روی کاغذ است

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان درباره توافق دولت غربگرای لبنان با رژیم صهیونیستی گفت: این توافق جوهری بر روی کاغذ است که قبل از اینکه جوهرش خشک شود از اعتبار ساقط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی المقداد عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: هیئت اسرائیلی در واشنگتن با خودش مذاکره می‌کرد، یا بهتر است بگوییم با یک هیئت سیاسی که با جاه‌طلبی‌های اسرائیل همسو است و با برنامه‌های آن که حاکمیت لبنان و بخش بزرگی از جمعیت لبنان را هدف قرار می‌دهد، همراهی می کند.

وی افزود: ما در این دوران تاریک به نقطه‌ای رسیده‌ایم که مردم خودمان در کنار دشمن اسرائیلی علیه ما قرار گرفته‌اند و به آنچه صلح نامیده می‌شود و پایان خصومت با صهیونیستهایی تمایل دارند که همچنان اراضی ما را تحت اشغال دارند و مردم ما را می کشند و کشور ما را ویران و حاکمیت هوایی، دریایی و زمینی ما را نقض می کنند و چشم طمع به منابع ما دارند.

المقداد تاکید کرد: این توافق‌نامه امضا شده جوهری بر روز کاغذ است و همزمان با شهادت ۶ لبنانی امضا شد و این توافق هرگز اجرایی نخواهد شد. این توافق قبل از اینکه جوهرش خشک شود از اعتبار ساقط شد.

این نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: آنچه دشمن در میدان نبرد نتوانست به آن دست یابد، تلاش می‌کند از طریق «چارچوب توافق»، شرم‌آور و ننگین به آن دست یابد. اگر مقامات از تصمیمات خود که با قانون اساسی و فرمول همزیستی مغایرت دارد، عقب‌نشینی نکنند، کشور را به یک مشکل بزرگ خواهند کشاند.

وی تصریح کرد: ما تمام شب جمعه تلاش کردیم تا از وخیم شدن و تشدید اوضاع در خیابان جلوگیری کنیم. ما روی فرماندده ارتش لبنان حساب می کنیم که مخالف فتنه و برخورد با مردم است.

الموسوی: توافق عون و نتانیاهو ربطی به ما ندارد

ابراهیم موسوی، نماینده پارلمان لبنان با اشاره توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: وقتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دشمن، توافق چارچوب را یک دستاورد توصیف می‌کند، این به معنای یک امتیاز تاریخی برای اشغالگران و تسلیم شدن در برابر دیکته‌های دشمن است.

وی افزود: آنچه توافق چارچوب نامیده می‌شود، از نظر قانونی و قانون اساسی لبنان باطل است و هیچ مشروعیتی ندارد.

الموسوی گفت: هر کسی که آن را امضا کرده، مرتکب خیانت بزرگی علیه لبنان و مردم، تاریخ، جغرافیا و حاکمیت آن شده است.

وی ادامه داد: توافق بین جوزف عون و نتانیاهو دخلی به لبنان، به ما و نیز هیچ شهروند لبنانی آزاده و شریف و مستقلی ندارد.

کد مطلب 6873331

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