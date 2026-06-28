مقام سابق صهیونیست: ایران بهتر از بیروت برای لبنان مذاکره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «دانیل لوی» مذاکره کننده سابق رژیم صهیونیستی در پرونده سازش گفت که آنچه را در مورد توافق چارچوب امضا شده بین طرفین لبنانی و اسرائیلی در واشنگتن خوانده، باور نکرده است و معتقد است که ایران برای لبنان با شرایطی بهتر از مذاکرات خود لبنانی ها، مذاکره کرده است.

وی با اشاره موافقت دولت لبنان با این توافق گفت: آنها برگ برنده ای ندارند و احساس ضعف خود را بیش از حد درونی کرده اند و از اندک قدرت چانه زنی که تفاهم نامه بین آمریکا و ایران به آنها داده بود، دست کشیده اند.

دولت لبنان توافق چهارچوب با رژیم صهیونیستی را روز جمعه گذشته با میانجیگری آمریکا به امضا رسانده و در این توافق امتیازات بسیار زیادی به طرف صهیونیستی داده است و ضمن به رسمیت شناختن اشغالگری این رژیم در جنوب لبنان، برتلاش خود برای خلع سلاح مقاومت در راستای اهداف صهیونیستی تاکید کرده است.