  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

ابراهیم حیدری در پیامی درگذشت سیمین‌دخت وحیدی را تسلیت گفت

ابراهیم حیدری در پیامی درگذشت سیمین‌دخت وحیدی را تسلیت گفت

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در پیامی درگذشت سیمین‌دخت وحیدی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری با صدور پیام، درگذشت شاعر سرشناس انقلاب بانو سیمین‌دخت وحیدی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

«کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ»

خبر درگذشت بانو سیمین‌دخت وحیدی، شاعر پیشکسوت و از چهره‌های اثرگذار شعر معاصر ایران، موجب اندوه و تاثر فراوان شد. زنده‌یاد سیمین‌دخت وحیدی عمده عمر پُربرکت خود را در مسیر اعتلای زبان و ادب فارسی سپری کرد. حضور موثر در عرصه شعر، فعالیت در آموزش و پرورش و تربیت معلم، اهتمام به پرورش نسل‌های جوان شاعر، در کنار انتشار مجموعه‌های متعدد شعر، کارنامه‌ای ماندگار از خدمت فرهنگی و ادبی را از ایشان بر جای گذاشت.

آثار این بانوی فرهیخته، به‌ویژه در حوزه شعر انقلاب و دفاع مقدس، بخش مهمی از گنجینه ادبی روزگار ما را شکل داده و نام او را در تاریخ شعر معاصر ایران ماندگار ساخته است.

درگذشت این بانوی شاعر و فرهنگ‌دوست را به خانواده محترم ایشان، جامعه ادبی کشور، شاعران، نویسندگان و همه دوستداران فرهنگ و ادب فارسی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، شکیبایی و حسن عاقبت مسئلت دارم.

کد مطلب 6872934
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها