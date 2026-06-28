به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری با صدور پیام، درگذشت شاعر سرشناس انقلاب بانو سیمین‌دخت وحیدی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

«کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ»

خبر درگذشت بانو سیمین‌دخت وحیدی، شاعر پیشکسوت و از چهره‌های اثرگذار شعر معاصر ایران، موجب اندوه و تاثر فراوان شد. زنده‌یاد سیمین‌دخت وحیدی عمده عمر پُربرکت خود را در مسیر اعتلای زبان و ادب فارسی سپری کرد. حضور موثر در عرصه شعر، فعالیت در آموزش و پرورش و تربیت معلم، اهتمام به پرورش نسل‌های جوان شاعر، در کنار انتشار مجموعه‌های متعدد شعر، کارنامه‌ای ماندگار از خدمت فرهنگی و ادبی را از ایشان بر جای گذاشت.

آثار این بانوی فرهیخته، به‌ویژه در حوزه شعر انقلاب و دفاع مقدس، بخش مهمی از گنجینه ادبی روزگار ما را شکل داده و نام او را در تاریخ شعر معاصر ایران ماندگار ساخته است.

درگذشت این بانوی شاعر و فرهنگ‌دوست را به خانواده محترم ایشان، جامعه ادبی کشور، شاعران، نویسندگان و همه دوستداران فرهنگ و ادب فارسی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، شکیبایی و حسن عاقبت مسئلت دارم.