به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:



"درگذشت بانوی فرهیخته و دلداده ایران اسلامی، زنده‌یاد سیمین‌دخت وحیدی، موجب اندوه و تأثر شد.



ایشان از جمله شاعرانی بودند که شعر را میدان پاسداشت هویت، ایمان و ایران می‌دانستند. زبان زنده‌یاد وحیدی، زبانی ریشه‌دار، صریح و مسئولانه بود و در آثارش، پیوند میان فرهنگ ایرانی، باورهای دینی و عشق به میهن، جلوه‌ای آشکار داشت؛ چه آنکه سروده‌هایی از ایشان، گویی برای سروقامتان شهید هر سه جنگ تحمیلی ایران عزیزمان سروده شده است.



«به خاک میهن ما چشمی مباد آن که طمع ورزد که بر هلاکت طمع‌ورزان، جهاد سرخ مکرر هست»



اینجانب درگذشت این بانوی ارجمند را به خانواده محترم به ویژه فرزند ایشان، پژوهشگر موثر و فعال عرصه دفاع مقدس جناب اقای محمد قاسم فروغی جهرمی، جامعه ادبی کشور و دوستداران ایشان صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی خواستارم."