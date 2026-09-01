خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ فرشته آتشین: جاده آناخاتون ـ اسپیران به‌عنوان یکی از مسیرهای پرتردد ارتباطی منطقه، با مشکلاتی همچون فرسودگی آسفالت، کمبود روشنایی، آب‌گرفتگی و وضعیت نامناسب برخی علائم و سرعت‌گیرها مواجه است؛ مشکلاتی که نگرانی ساکنان و رانندگان را درباره ایمنی این محور افزایش داده است.

جاده اسپیران برای ساکنان آناخاتون دیگر یک مسیر روستایی ساده نیست؛ این محور یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی منطقه با تبریز محسوب می‌شود و روزانه شمار زیادی از خودروها برای تردد میان آناخاتون، تبریز و روستاهای اطراف از آن استفاده می‌کنند.

آناخاتون در فاصله‌ای کوتاه از فرودگاه بین‌المللی تبریز قرار گرفته و جمعیت قابل توجهی را در خود جای داده است. بخش زیادی از ساکنان این منطقه برای کار، تحصیل، درمان و انجام امور روزمره به تبریز رفت‌وآمد دارند و همین مسئله موجب شده است حجم تردد در جاده آناخاتون ـ اسپیران افزایش پیدا کند.

با وجود این، وضعیت برخی بخش‌های این محور با نیازهای ترافیکی امروز منطقه همخوانی ندارد. تاریکی جاده در ساعات شب، فرسودگی آسفالت، آب‌گرفتگی در زمان بارندگی، نبود خط‌کشی مناسب و برخی مشکلات مربوط به تابلوهای هشدار و سرعت‌گیرها، از جمله مواردی است که شهروندان نسبت به آن گلایه دارند.

سرعت‌گیرهایی که ناگهان ظاهر می‌شوند

یکی از گلایه‌های مطرح‌شده از سوی رانندگان، وضعیت برخی سرعت‌گیرهای موجود در مسیر است. رانندگان محلی به دلیل تردد مداوم در این محور، محل سرعت‌گیرها را می‌شناسند و هنگام نزدیک شدن به آنها سرعت خود را کاهش می‌دهند، اما رانندگان ناآشنا ممکن است در نخستین عبور از مسیر با مانعی مواجه شوند که هشدار کافی درباره آن دریافت نکرده‌اند.

این موضوع به‌ویژه در ساعات شب و در شرایط کاهش دید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نبود علائم هشداردهنده مناسب یا رنگ‌آمیزی ناکافی برخی سرعت‌گیرها می‌تواند زمان واکنش راننده را کاهش دهد و احتمال بروز حادثه را افزایش دهد.

تاریکی و آسفالت فرسوده؛ دو مشکل همزمان

مشکلات این محور تنها به سرعت‌گیرها محدود نمی‌شود. فرسودگی آسفالت در بخش‌هایی از مسیر و وجود ناهمواری‌ها، کیفیت رانندگی را کاهش داده و می‌تواند استهلاک خودروها را افزایش دهد.

از سوی دیگر، کمبود روشنایی در برخی نقاط، به‌خصوص هنگام شب، شرایط تردد را دشوارتر می‌کند. در مسیری که حجم قابل توجهی از خودروها در آن تردد دارند، نبود روشنایی کافی می‌تواند تشخیص موانع، عابران، خودروهای متوقف‌شده و وضعیت سطح جاده را برای رانندگان دشوار کند.

بارندگی و تکرار مشکل آب‌گرفتگی

بارندگی نیز مشکل دیگری را برای این محور ایجاد می‌کند. در برخی نقاط جاده، جمع شدن آب و آب‌گرفتگی موجب می‌شود عبور خودروها دشوارتر شود و رانندگان با احتیاط بیشتری حرکت کنند.

این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که آب‌گرفتگی در ساعات شب اتفاق بیفتد؛ چراکه تاریکی و کاهش دید، تشخیص عمق و محدوده آب جمع‌شده را دشوارتر می‌کند.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که برای افزایش ایمنی جاده آناخاتون ـ اسپیران چه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته و چه زمانی قرار است مشکلات این مسیر برطرف شود؟

تأمین روشنایی ۵.۵ کیلومتر از جاده در دستور کار است

حسین منیری‌فر، شهردار منطقه ۶ تبریز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات جاده آناخاتون ـ اسپیران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای این محور در نظر گرفته شده، تأمین روشنایی مسیر است.

وی افزود: در همین راستا جلسه‌ای با اداره برق برگزار شده و مقرر شده است روشنایی مسیر به طول ۵.۵ کیلومتر، از ابتدای خیابان پایگاه دوم شکاری تا ورودی اول آناخاتون، تأمین شود.

شهردار منطقه ۶ تبریز با اشاره به تقسیم وظایف میان شهرداری و اداره برق گفت: تأمین چراغ‌ها و بازوهای چراغ بر عهده شهرداری و تأمین کابل و اجرای عملیات نصب بر عهده اداره برق است.

وی ادامه داد: شهرداری در حال طی مراحل خرید تجهیزات مورد نیاز است و هزینه تأمین بازوهای چراغ برای این محور بیش از سه میلیارد تومان برآورد شده است.

منیری‌فر همچنین از برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی جدول‌های آسیب‌دیده، خط‌کشی مسیر و نوسازی تابلوهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش نظم و ارتقای ایمنی تردد در محور آناخاتون ـ اسپیران انجام خواهد شد.

وی درباره مشکل آب‌گرفتگی نیز اظهار کرد: این موضوع در حال بررسی است و یکی از مشکلات موجود، از بین رفتن کانالی است که در گذشته برای هدایت آب وجود داشته و بر اثر ساخت‌وسازها از بین رفته است.

شهردار منطقه ۶ تبریز افزود: احیای این کانال و ایجاد مسیر مناسب برای هدایت آب می‌تواند راهکار مؤثرتری برای رفع مشکل آب‌گرفتگی در این محور باشد.

شهروندان: وعده‌ها باید به اقدام عملی تبدیل شود

در کنار اظهارات مسئولان، ساکنان آناخاتون نیز از مشکلات این مسیر گلایه دارند و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی جاده هستند.

عزیزه محمدی، از ساکنان آناخاتون، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات جاده گفت: خردادماه سال ۱۴۰۴ برای پیگیری وضعیت جاده آناخاتون به شهرداری منطقه ۶ مراجعه کردیم و در آنجا وعده داده شد مشکلات مسیر تا پایان شهریورماه همان سال برطرف شود.

وی افزود: به جز نصب چند جدول و رنگ‌آمیزی بخش‌هایی از مسیر، اقدام قابل توجهی به‌خصوص در زمینه روشنایی انجام نشده است.

محمدی با اشاره به افزایش حجم تردد در جاده اسپیران اظهار کرد: این مسیر به برخی روستاهای اطراف منتهی می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها برای رفت‌وآمد و تفریح از آن استفاده می‌کنند، اما ظرفیت جاده به‌ویژه در روزهای پایانی هفته پاسخگوی حجم خودروها نیست و مسیر با ترافیک سنگین مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: گاهی ترجیح می‌دهیم در آخر هفته از خانه خارج نشویم تا درگیر ترافیک و مشکلات جاده اسپیران نشویم.

مهدی عابدی، دیگر ساکن آناخاتون نیز با اشاره به تردد روزانه خود در این محور گفت: نبود روشنایی کافی و خط‌کشی مناسب، به‌ویژه در ساعات شب، دید رانندگان را کاهش می‌دهد.

وی افزود: با توجه به حجم خودروهایی که در این جاده تردد می‌کنند، به نظر می‌رسد مسیر دیگر پاسخگوی میزان فعلی رفت‌وآمد نیست و افزایش عرض جاده می‌تواند در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی مؤثر باشد.

حسین اسدی، یکی دیگر از شهروندان آناخاتون نیز با اشاره به وضعیت آسفالت و ایمنی مسیر اظهار کرد: کیفیت آسفالت در برخی قسمت‌های جاده مناسب نیست و نبود خط‌کشی و روشنایی کافی، رانندگی را دشوارتر کرده است.

وی افزود: این مشکل برای رانندگانی که نخستین بار از مسیر عبور می‌کنند بیشتر احساس می‌شود، چراکه در تاریکی تشخیص مسیر و نقاط خطرناک دشوار است.

اسدی با اشاره به مشکل آب‌گرفتگی در روزهای بارانی گفت: در برخی نقاط جاده آب جمع می‌شود و اگر این اتفاق در شب رخ دهد، به دلیل تاریکی و کاهش دید، عبور از مسیر بسیار دشوارتر می‌شود.

وی همچنین خواستار سامان‌دهی تابلوهای هشدار و راهنمایی مسیر شد و گفت: تابلوها باید به شکلی نصب شوند که راننده از فاصله مناسب بتواند آنها را مشاهده کند و پیش از رسیدن به سرعت‌گیر، پیچ یا نقاط خطرناک، فرصت کافی برای کاهش سرعت و واکنش داشته باشد.

جاده‌ای که نیازمند اقدام پیشگیرانه است

آنچه از صحبت‌های مسئولان و شهروندان برمی‌آید، این است که مشکلات جاده آناخاتون ـ اسپیران صرفاً به یک نقص عمرانی محدود نمی‌شود. این محور امروز مسیر تردد روزانه شمار زیادی از شهروندان است و افزایش حجم خودروها، ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی و ظرفیت آن را دوچندان کرده است.

تأمین روشنایی، اصلاح و ترمیم آسفالت، خط‌کشی، سامان‌دهی تابلوهای هشدار، اصلاح سرعت‌گیرها و رفع آب‌گرفتگی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی این مسیر را کاهش دهد؛ اقداماتی که البته اثربخشی آنها در گرو اجرای به‌موقع و هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول است.

جاده آناخاتون ـ اسپیران دیگر یک مسیر کم‌تردد روستایی نیست؛ این جاده بخشی از زندگی روزمره ساکنان منطقه است و هر روز محل عبور خانواده‌هایی است که برای رسیدن به مقصد از آن استفاده می‌کنند.

از این رو، رسیدگی به وضعیت این محور را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه عمرانی دانست؛ موضوع اصلی، ایمنی تردد و حفظ جان شهروندان است.

اکنون وعده تأمین روشنایی ۵.۵ کیلومتر از مسیر، سامان‌دهی علائم، خط‌کشی و بررسی راهکار رفع آب‌گرفتگی مطرح شده است. آنچه شهروندان انتظار دارند، تبدیل این وعده‌ها به اقداماتی ملموس و قابل مشاهده در کوتاه‌ترین زمان ممکن است؛ چراکه در جاده‌ای با این میزان تردد، پیشگیری از حادثه همواره کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت‌های انسانی و اجتماعی آن خواهد بود.