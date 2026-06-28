«ویولونیست» جایزه اصلی جشنواره انسی را برد؛ ۳ جایزه برای «پسر آهنین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره انسی فرانسه که به انتخاب بهترین انیمیشن‌های سال می‌پردازد، با معرفی برندگان این دوره به کار خود پایان داد و تاج خود را بر سر «ویولونیست» نهاد. این انیمیشن موفق شد تا رقبای اصلی خود مانند «در امواج»، «ویوا کارمن» و «پسر آهنین» را که همگی از قبل در جشنواره کن بسیار موفق بودند، شکست دهد.

کسب جایزه توسط «ویولونیست» که ۲ نوازنده جوان ویولون را در سنگاپور پس از جنگ جهانی دوم تصویر می‌کند، غیرمنتظره بود چون بیشتر احتمال کسب جایزه اصلی توسط «پسر آهنین» می‌رفت.

«ویولونیست» که اولین تجربه حضور سنگاپور در بخش رقابتی اصلی بود، با همکاری اسپانیا و ایتالیا ساخته شده و کارگردانی آن را اروین هان سنگاپوری و رائول گارسیا، کارگردان پیشکسوت دیزنی اسپانیا انجام داده‌اند.

انیمیشن دوبعدی «پسر آهنین» که جایزه ویژه هیئت داوران بخش نوعی نگاه کن را دریافت کرده بود، در انسی هم به جایزه هیئت داوران، به علاوه جایزه تماشاگران بخش فیلم بلند و جایزه بنیاد گان برای پخش، بسنده کرد.

«پسر آهنین» داستان کریستوف ۱۱ ساله را تصویر می‌کند که با وجود بریس فلزی که برای اصلاح بالاتنه‌اش به بدنش بسته شده، با چالش‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند و احتمالا در فصل جوایز کم نخواهد آورد زیرا هالیوود به نبرد الهام‌بخش یک فرد در برابر ناملایمات علاقه خاصی دارد.

سومین جایزه بخش رقابتی به «دکورادو» ساخته آلبرتو واسکز، یکی از خالقان مولف برتر اسپانیا رسید که جایزه پل گریمو را برای یک افسانه وجودی درباره آزادی، خانواده و دوستان از آن خود کرد. این فیلم که محصول مشترک اسپانیا و پرتغال است، با تحسین منتقدان روبه رو شده بود.

در مراسم اهدای جوایز شب اختتامیه جشنواره انسی که با حضور آلفونسو کوارون برگزار شد، سازمان جشنواره رکورد تاریخی جدید ۱۹۱۰۰ شرکت‌کننده معتبر را تأیید کرد.

رشد انسی با استقبال هالیوود شدت یافت و صنایع نوپای انیمیشن در سراسر جهان و گسترش انیمیشن بلند هم به خودی خود به آن شدت بخشید.

در بخش فیلم کوتاه دان هرتسفلد از آمریکا که برنده ۲ جایزه اسکار («رد شده»، «دنیای فردا») است، با فیلم کوتاه «رد کاغذ» که جایزه ویژه هیئت داوران ساندنس را در ماه ژانویه دریافت کرده بود، به عنوان برنده انتخاب شد و جایزه کریستال این بخش را از آن خود کرد.

«رد کاغذ» مطالعه‌ای ۱۴ دقیقه‌ای از زندگی یک نفر است و تنها از طریق تکه‌های کاغذ دیده می‌شود.

«بلز» اثر دیمیتری پلانشون و ژان پل گیژ از فرانسه برای «مقدمه‌ای بی‌نقص بر طنز پوچ فرانسوی، که مشارکت سیاسی جوانان و بحران وجودی بزرگسالان را زیر سوال می‌برد» دیگر برنده امسال بود که جایزه بخش کانترشامپ - مهم‌ترین بخش انسی برای استعدادهای نوظهور یا جدیدتر - را برد.

جایزه هیئت داوران به فیلم «طلوعی نو» محصول مشترک ژاپن و فرانسه رسید. این انیمیشن که در جشنواره برلین هم درخشید، به طور قطع نویدبخش همکاری‌های بیشتر ژاپن و فرانسه در آینده است.

جایزه آندره مارتین برای یک فیلم کوتاه فرانسوی هم به «با هم نگهش داریم»، فن سیسوکو رسید و جایزه آرته برای فیلم کوتاه اروپایی به «اوکا-اوکا» ساخته هنری ویرمه از استونی اهدا شد.

جایزه ویژه تماشاگران با عنوان «انسی تقدیم می‌کند» به «گربه شجاع»، اولین فیلم بلند گابریل اوسوریو کارگردان «داستان خرس» رسید. اوسوریو پیشتر با «داستان خرس» که یک انیمیشن کوتاه بود، برنده جایزه اسکار شد و اولین جایزه اسکار را برای شیلی کسب کرد.

شب پیش در مراسم اهدای جوایز، اعلام شد کلمبیا کشور افتخاری جشنواره انیمیشن انسی در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.