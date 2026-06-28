به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی پیش ا. ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای عزیز به‌ویژه شهید رهبر، شهید بهشتی و سرداران سپاه، اظهار کرد: امروز سالروز شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش است که یادشان را گرامی می‌داریم و به همه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان درود می‌فرستیم.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی، جایگاهی برای قدرت نیست، تصریح کرد: این مسئولیت‌ها امانتی‌ست که بر مبنای سخت‌گیری‌های الهی تعریف شده است و باید با نگاه خدمت‌رسانی و اخلاص به آن پرداخت.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس، با اشاره به جنگ تحمیلی به عنوان رویارویی دو مکتب، گفت: در تاریخ معاصر، همواره با دو مکتب روبه‌رو بوده‌ایم؛ یک مکتب لیبرالیسم مادی برگرفته از مکتب قماربازانه ترامپ و دیگری مکتب اسلامی برگرفته از مکتب امام حسین(ع) که در امتداد رهبری معظم انقلاب قرار دارد. آنچه در برخورد این دو مکتب دیده‌ایم، همواره پیروزی مکتب اسلامی بوده است.

معصومی، سه ابزار قدرت نظام را برشمرد و افزود: اولین و مهم‌ترین ابزار قدرت ما، فرماندهی واحد تحت رهبری مقام معظم رهبری است که همه زیر بیرق ایشان گرد آمده‌ایم. دومین ابزار، نیروهای مسلح دلاور ما شامل سپاه پاسداران، ارتش و سایر یگان‌ها هستند که با ایثار از جان خود، از این نظام دفاع کردند و سومین ابزار، مردم ولایت‌مدار و غیور ایران هستند که از سحرگاه ۹ اسفند تا امروز در میدان‌های مختلف حضور داشته‌اند.

وی با بیان اینکه این سه ابزار، مایه عزت و اقتدار نظام هستند، خاطرنشان کرد: امروز آمریکای جنایتکار با وجود تمام جنایت‌ها، دچار استیصال شده است و بداند که اگر دست خطا بزند، نیروهای مسلح چنان درسی به او خواهند داد که شکست سخت‌تری را در تاریخ ثبت خواهد کرد.

نماینده مجلس در ادامه به تکریم فرمانده سابق سپاه ناحیه فومن پرداخت و گفت: از زحمات سرهنگ جعفری که با انرژی و همراهی مثال‌زدنی، نه تنها در عرصه امنیتی، بلکه در میان مردم، در روستاها، میزهای خدمت و حتی عرصه‌های ورزشی حضور داشتند، قدردانی می‌کنیم.

معصومی همچنین به فرمانده جدید سپاه ناحیه فومن خوش آمد گفت و اظهار امیدواری کرد: برای فرمانده جدید نیز در ادامه مسیر خدمت‌رسانی، موفق و سربلند باشند و بدانند که ما به عنوان خادم مردم در مجلس، همواره در کنار سپاه و بسیج هستیم و به این همکاری افتخار می‌کنیم.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با اشاره به استیصال آمریکای جنایتکار، گفت: پاسخ ایران به هر خطای دشمن کوبنده‌تر از گذشته خواهد بود.