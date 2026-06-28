انهدام ۱۰ باند توزیع مواد در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دوستی ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از ابتدای سال تاکنون موفق به کشف ۳۶۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان شدند. در این راستا ۳۶ نفر به مراجع قضایی تحویل داده شدند و ۲۱ دستگاه خودرو نیز توقیف شد. همچنین ۱۰ باند فعال در زمینه خرید، فروش و توزیع مواد مخدر منهدم گردید.

وی با تأکید بر مشارکت مردمی افزود: از شهروندان درخواست می‌کنیم جرایم مربوط به مواد مخدر را از طریق تلفن‌های اعلامی به پلیس گزارش کنند.

لزوم آموزش والدین برای مدیریت اختلافات خانوادگی

دوستی با اشاره به ریشه‌های اجتماعی اعتیاد، بر اهمیت خانواده و آموزش والدین به ویژه مادران تأکید کرد و گفت: یکی از مسائل اصلی که در مصاحبه با معتادان به آن برمی‌خوریم، مشاجرات و اختلافات خانوادگی است. این اختلافات زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله گرایش به مواد مخدر می‌شود.

وی ادامه داد: والدین باید بیاموزند چگونه اختلافات خود را مدیریت کنند تا فرزندانشان تحت تأثیر قرار نگیرند. طبیعی است که زن و شوهر اختلاف داشته باشند، اما نحوه مدیریت آن بسیار مهم است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفت: هیجانات و مدیریت هیجان در سنین نوجوانی بسیار حساس است و نوجوانان نیاز به آموزش و حمایت دارند.

دوستی به لزوم آگاهی‌رسانی عمومی اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی باورهای غلط در جامعه وجود دارد؛ برای مثال در تعدادی از آرایشگاه‌ها افراد غیرپزشک اقدام به تجویز و عرضه مواد می‌کنند که این امر بسیار خطرناک است. ما باید با آموزش عمومی و جلسات چهره به چهره، این آگاهی را افزایش دهیم، زیرا پیام‌رسانی از طریق رسانه‌ها گاهی به مخاطب نمی‌رسد، اما جلسات مستقیم بسیار مؤثرتر است.

وی با انتقاد از رویکرد صرفاً امنیتی بدون کار فرهنگی افزود: باید بر پیشگیری، آموزش خانواده‌ها و آگاهی‌بخشی تمرکز کنیم.

دوستی در پایان بر نقش همسالان در شکل‌گیری رفتار نوجوانان تأکید کرد و گفت: والدین باید دوستان فرزندان خود را بشناسند. نوجوانان بیشترین تأثیرپذیری را از دوستان نزدیک خود دارند و این مسئله در سراسر کشور قابل مشاهده است.

وی افزود: ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر آمادگی کامل برای برگزاری دوره‌های آموزشی و همکاری با نهادهای فرهنگی را داریم.