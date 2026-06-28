به گزارش خبرنگار مهر، هوشمندسازی مصرف انرژی دیگر یک ایده لوکس یا آیندهنگرانه دور از دسترس نیست؛ به یکی از ضرورتهای مدیریت شهری، اقتصادی و زیستمحیطی تبدیل شده است. افزایش تقاضای انرژی، فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف، رشد هزینههای تولید و توزیع، و نگرانیهای محیطزیستی باعث شدهاند کشورها و شهرها بهدنبال راههایی باشند که بدون تکیه صرف بر افزایش تولید، مصرف را دقیقتر، منعطفتر و هوشمندتر مدیریت کنند. در این میان، کنتورهای هوشمند و خانههای هوشمند دو پایه اصلی این تحولاند؛ یکی مصرف را با دقت بالا اندازهگیری میکند و دیگری امکان کنترل و اصلاح آن را در سطح زندگی روزمره فراهم میسازد.
در مدل سنتی، مصرف انرژی معمولاً بعد از وقوع دیده میشد. قبض ماهانه یا دورهای به مصرفکننده میگفت در گذشته چه مقدار برق، گاز یا آب مصرف کرده است، اما توضیح نمیداد این مصرف در چه ساعتهایی رخ داده، کدام رفتارها آن را افزایش دادهاند و چگونه میتوان آن را کاهش داد. این تأخیر زمانی باعث میشد ارتباط میان رفتار مصرفکننده و هزینه نهایی ضعیف باشد. وقتی فرد یک ماه بعد با عددی کلی در قبض روبهرو میشود، تشخیص اینکه کدام عادت یا وسیله باعث افزایش مصرف شده دشوار است. هوشمندسازی دقیقاً همین فاصله را کاهش میدهد: مصرف به دادهای زنده، قابل مشاهده و قابل تحلیل تبدیل میشود.
کنتور هوشمند برخلاف کنتورهای قدیمی فقط یک عدد تجمعی را ثبت نمیکند. این کنتورها میتوانند مصرف را در بازههای کوتاه، حتی در سطح ساعت یا دقیقه، اندازهگیری و به مرکز داده ارسال کنند. چنین قابلیتی، تصویر بسیار دقیقتری از الگوی مصرف ایجاد میکند. شرکتهای خدماترسان میتوانند بفهمند مصرف در چه زمانهایی افزایش مییابد، کدام مناطق در معرض فشار شبکهاند، کجا احتمال نشتی، خرابی یا مصرف غیرعادی وجود دارد و چه نوع سیاستی برای کاهش پیک مؤثرتر است. از سوی دیگر، مصرفکننده نیز میتواند رفتار خود را با جزئیات بیشتری ببیند و تصمیمهای بهتری بگیرد.
ارزش اصلی کنتور هوشمند در این است که مصرف را از حالت نامرئی خارج میکند. در خانهای که فقط قبض دورهای دارد، روشن ماندن وسایل پرمصرف، استفاده بیبرنامه از سیستم گرمایش یا سرمایش، و مصرف تجهیزات در حالت آمادهبهکار چندان محسوس نیست. اما وقتی کاربر از طریق اپلیکیشن، پنل خانگی یا پیام هشدار ببیند مصرف در یک ساعت مشخص ناگهان بالا رفته، رابطه میان رفتار و نتیجه روشنتر میشود. همین شفافیت، نخستین قدم در اصلاح رفتار مصرفی است.
کنتورهای هوشمند و خانههای متصل؛ زیرساخت مدیریت نوین مصرف
کنتور هوشمند بهتنهایی ابزار قدرتمندی است، اما زمانی اثرگذاری آن چند برابر میشود که با خانه هوشمند ترکیب شود. خانه هوشمند فقط مجموعهای از تجهیزات جذاب و متصل به اینترنت نیست؛ اگر درست طراحی شود، یک سامانه مدیریت انرژی در مقیاس خانوار است. ترموستات هوشمند، روشنایی حسگرمحور، پریزهای قابل کنترل، پردههای خودکار، سیستمهای تهویه متصل، لوازم خانگی برنامهپذیر و باتری یا پنل خورشیدی خانگی میتوانند در کنار هم مصرف را با شرایط واقعی خانه هماهنگ کنند.
برای نمونه، بخش بزرگی از مصرف برق در بسیاری از خانهها به سرمایش و گرمایش مربوط است. در خانه هوشمند، سیستم تهویه میتواند براساس حضور افراد، دمای بیرون، ساعت روز و تعرفه انرژی تنظیم شود. اگر کسی در خانه نباشد، سیستم با شدت کمتری کار میکند. اگر تعرفه برق در ساعات اوج مصرف گرانتر باشد، برخی فعالیتها به زمان کمباری منتقل میشوند. اگر پنجره باز باشد، سیستم میتواند هشدار دهد یا عملکرد خود را تنظیم کند. چنین تغییراتی ممکن است در ظاهر کوچک باشند، اما وقتی در هزاران یا میلیونها خانه تکرار شوند، اثر بزرگی بر شبکه انرژی میگذارند.
روشنایی نیز نمونه ساده اما مهمی است. لامپهای هوشمند و حسگرهای حضور میتوانند از روشن ماندن بیدلیل فضاها جلوگیری کنند. پریزهای هوشمند مصرف وسایلی را نشان میدهند که حتی در زمان خاموشی ظاهری، همچنان برق مصرف میکنند. ماشین لباسشویی، ظرفشویی یا شارژر خودرو برقی میتوانند بهجای ساعات اوج مصرف، در زمانهایی فعال شوند که فشار بر شبکه کمتر و هزینه انرژی پایینتر است. در این مدل، خانه فقط محل مصرف نیست؛ به واحدی فعال در مدیریت تقاضا تبدیل میشود.
یکی از پیامدهای مهم این تحول، امکان اجرای سیاستهای پاسخگویی بار است. در پاسخگویی بار، مصرفکننده در برابر سیگنال قیمت یا وضعیت شبکه، مصرف خود را کاهش میدهد یا زمان آن را تغییر میدهد. در گذشته این سیاست بیشتر برای صنایع بزرگ قابل اجرا بود، اما با کنتورهای هوشمند و تجهیزات خانگی متصل، خانوارها نیز میتوانند بخشی از این سازوکار باشند. مثلاً در یک روز گرم تابستانی که شبکه در آستانه فشار شدید است، سامانه میتواند بهصورت داوطلبانه و با رضایت کاربر، دمای کولر را کمی تغییر دهد یا برخی بارهای غیرضروری را به تعویق بیندازد. این تغییر کوچک در سطح یک خانه شاید محسوس نباشد، اما در مقیاس شهری میتواند از خاموشی یا نیاز به تولید اضطراری جلوگیری کند.
از نگاه اقتصادی نیز این فناوریها اهمیت دارند. ساخت نیروگاه، توسعه شبکه انتقال و افزایش ظرفیت توزیع بسیار پرهزینه است. اگر بتوان با مدیریت مصرف، اوج تقاضا را کاهش داد، نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین برای پاسخ به چند ساعت مصرف شدید در سال کمتر میشود. به بیان ساده، هوشمندسازی کمک میکند از ظرفیت موجود بهتر استفاده شود. این موضوع هم برای شرکتهای انرژی مهم است و هم برای مصرفکنندگان، زیرا هزینههای پنهان شبکه در نهایت به اقتصاد خانوار و کشور بازمیگردد.
دادهمحوری، اصلاح رفتار و آینده مصرف انرژی
دادهمحوری قلب هوشمندسازی انرژی است. با این حال، صرف جمعآوری داده کافی نیست. داده زمانی ارزشمند میشود که به بینش و سپس به اقدام تبدیل شود. اگر کاربر فقط با نمودارهای پیچیده و اعداد پراکنده روبهرو شود، احتمالاً پس از مدتی آنها را نادیده میگیرد. سامانههای موفق باید داده را به پیامهای ساده، دقیق و قابل اجرا تبدیل کنند؛ مثلاً «مصرف سرمایش شما نسبت به خانههای مشابه ۲۰ درصد بیشتر است»، «روشن ماندن این وسیله در شبانهروز گذشته هزینه اضافی ایجاد کرده است» یا «اگر شستوشو را دو ساعت عقب بیندازید، هزینه کمتری پرداخت میکنید».
رفتار مصرفی انسان همیشه عقلانی و محاسبهگرانه نیست. عادت، بیتوجهی، نبود اطلاعات، راحتطلبی و بیاعتمادی به فناوری میتوانند مانع صرفهجویی شوند. به همین دلیل، دادهمحوری باید با طراحی رفتاری همراه باشد. مقایسه با گذشته، تعیین هدف، نمایش پیشرفت، هشدار بهموقع و پیشنهادهای شخصیسازیشده میتوانند مصرفکننده را به تغییر عادت تشویق کنند. وقتی فرد ببیند مصرف این هفته نسبت به هفته قبل کاهش یافته یا در مقایسه با خانوارهای مشابه وضعیت بهتری دارد، انگیزه بیشتری برای ادامه رفتار درست پیدا میکند.
نکته مهم دیگر، خودکارسازی است. نمیتوان انتظار داشت مصرفکننده هر روز و هر ساعت همه تصمیمهای انرژی را بهصورت دستی مدیریت کند. آینده این حوزه به سمت سامانههایی میرود که بخشی از تصمیمها را براساس ترجیحات کاربر، قیمت انرژی، وضعیت شبکه و شرایط محیطی بهصورت خودکار انجام میدهند. کاربر فقط حدود و اولویتها را تعیین میکند؛ مثلاً حداکثر هزینه ماهانه، دمای مطلوب، زمان مجاز برای فعالیت لوازم خانگی یا میزان آمادگی برای مشارکت در کاهش بار شبکه. سپس سامانه در چارچوب همین ترجیحات، مصرف را بهینه میکند.
ورود هوش مصنوعی و تحلیل پیشبینانه این روند را تقویت خواهد کرد. سامانههای آینده میتوانند از الگوی زندگی خانوار یاد بگیرند، مصرف روزهای بعد را پیشبینی کنند، خرابی تجهیزات را زودتر تشخیص دهند و حتی پیشنهاد دهند کدام وسیله باید تعویض یا تعمیر شود. برای مثال، اگر مصرف یخچال بهتدریج افزایش یابد، ممکن است نشانه افت کارایی یا خرابی باشد. اگر مصرف سرمایش در یک خانه مشابه خانههای هممنطقه بسیار بالاتر باشد، شاید عایقکاری نامناسب، تنظیم نادرست دما یا فرسودگی دستگاه علت آن باشد.
با گسترش پنلهای خورشیدی خانگی، باتریها و خودروهای برقی، نقش خانهها پیچیدهتر و مهمتر میشود. خانه آینده فقط مصرفکننده انرژی نیست؛ میتواند تولیدکننده، ذخیرهکننده و حتی فروشنده انرژی باشد. در چنین ساختاری، کنتور هوشمند باید تبادل دوطرفه انرژی را ثبت کند و سامانه مدیریت خانه باید تصمیم بگیرد چه زمانی انرژی خورشیدی مصرف شود، چه زمانی در باتری ذخیره شود و چه زمانی به شبکه بازگردد. این همان نقطهای است که خانه هوشمند به بخشی از شبکه هوشمند تبدیل میشود.
البته این مسیر بدون چالش نیست. دادههای مصرف انرژی میتوانند اطلاعات حساسی درباره زندگی افراد آشکار کنند؛ از زمان حضور در خانه تا نوع وسایل مورد استفاده. بنابراین، حریم خصوصی و امنیت سایبری باید از ابتدا در طراحی سامانهها لحاظ شود. همچنین هزینه اولیه تجهیزات، نابرابری دسترسی، پیچیدگی کاربری و نبود استانداردهای مشترک میتوانند سرعت پذیرش عمومی را کاهش دهند. اگر فناوری فقط برای خانوارهای پردرآمد قابل استفاده باشد، منافع آن بهطور عادلانه توزیع نخواهد شد. سیاستگذاری عمومی، مشوقهای مالی، استانداردسازی و آموزش مصرفکنندگان در این زمینه نقش تعیینکننده دارند.
در نهایت، هوشمندسازی مصرف انرژی صرفاً نصب چند دستگاه جدید نیست؛ تغییر شیوه نگاه به انرژی است. در این نگاه، مصرف یک عدد ثابت و دیرهنگام نیست، بلکه جریانی زنده از دادههاست که میتواند تحلیل، پیشبینی و کنترل شود. کنتورهای هوشمند، خانههای متصل و سامانههای دادهمحور این امکان را فراهم میکنند که مصرفکننده از نقش منفعل خارج شود و به بازیگری آگاه در شبکه انرژی تبدیل شود. آینده مدیریت انرژی نه فقط در تولید بیشتر، بلکه در مصرف دقیقتر، منعطفتر و هوشمندتر ساخته خواهد شد.
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