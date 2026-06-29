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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۰

اختصاص هزار متر زمین به فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان

اختصاص هزار متر زمین به فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان

با پیگیری‌های فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و با همکاری وزارت ورزش و جوانان قطعه زمینی به مساحت هزار مترمربع در مجموعه ورزشی آزادی به این فدراسیون واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در پی پیگیری‌های مستمر محمد اسدمسجدی سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با وزارت ورزش و جوانان و در راستای توسعه زیرساخت‌های این فدراسیون قطعه زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع در مجموعه ورزشی آزادی از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان اختصاص یافت.

در همین راستا و با دستور محمد اسدمسجدی، سعید سرخه سرپرست دبیرکلی فدراسیون و به همراه فیروزه کوهگرد خزانه‌دار فدراسیون با حضور در محل این قطعه زمین را به نمایندگی از فدراسیون از مسئولان وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تحویل گرفت.

اختصاص این زمین حاصل تعامل و پیگیری‌های انجام‌شده با وزارت ورزش و جوانان بوده و گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزش ناشنوایان، ایجاد امکانات مناسب برای اجرای طرح‌های عمرانی، آموزشی و قهرمانی و ارتقای خدمات ورزشی به جامعه ناشنوایان کشور به شمار می‌رود.

فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این ظرفیت زمینه اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه هرچه بیشتر ورزش ناشنوایان در کشور فراهم شود.

کد مطلب 6873911

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