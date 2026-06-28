۵ کرمانی به اردوی تیم ملی هندبال مردان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به تازگی سرمربی تیم ملی هندبال مردان مشخص و کادرفنی او نیز اعلام شده، قرار است اولین اردوی تیم ملی از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۹ تیرماه در تهران شروع شود.

اسامی دعوت‌شدگان برای اردوی اول در حالی اعلام شده که ۳ هندبالیست کرمانی نیز در این لیست ۲۷ نفره حضور دارند.

سلامان بربط، محمدحسین فرخی زرندی و هادی خواجه‌سلیمی ۳ هندبالیست کرمانی هستند که در این اردو زیر نظر کادرفنی حضور خواهند داشت.

این اردو نخستین مرحله از آماده‌سازی ملی‌پوشان زیر نظر کادر فنی جدید به شمار می‌رود و بر همین اساس و با نظر نناد کلاییچ، سرمربی کروات تیم ملی هندبال ایران، فهرست ۲۷ نفره بازیکنان دعوت‌ شده به این اردو اعلام شد که اسامی آنها محمد سیاوشی، امیدرضا سرپوشی، علی رحیمی کازرونی، فواد فرهادی، امیرعباس زارعی، روح‌الله عادل‌خانی، آرمان رحمانی، حسین حیدریان، مصطفی شیرازی مقدم، علی حیدریان، شهاب صادق‌زاده، سیدمهدی موسوی، طاها شکوهی‌پور، محمدمهدی بهنام‌نیا، بهشاد فاتحی‌زاده، یاسین کبریان‌جو، سلامان بربط، محمدحسین فرخی زرندی، هادی خواجه‌سلیمی، صابر حیدری، رضا عزتی، میلاد قلندری، عباس باج، علیرضا پیرزاده اهوازی، رضا شجاعی، وحید مسعودی و علی امیر یوسفی می باشد.

همچنین فرید علیمرادی و حمید صادق شاه‌نشین ۲ مربی از مربیان کرمانی نیز در کادر فنی تیم ملی هتدبال بزرگسالان حضور خواهند داشت.