هندبال کرمان در مسیر اوج؛ حضور ۳ نماینده در لیگ برتر فصل جدید

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: فصل آینده لیگ برتر هندبال در بخش زنان و مردان در حالی با ۳ نماینده برای استان کرمان همراه است که تا پیش از این تنها نماینده استان کرمان در لیگ برتر هندبال تیم مس کرمان بود.
امسال با صعود تیم زرند به لیگ برتر هندبال مردان و صعود تیم شهرداری شهربابک به لیگ برتر هندبال زنان حالا کرمانی ها ۳ نماینده در لیگهای برتر هندبال کشور دارند؛ ۳ نمایندهای که باید دید عملکرد آنها در لیگ برتر چگونه خواهد بود.
البته در سالهای متوالی تیم هندبال مس کرمان همیشه جزو مدعیان این لیگ در کشور بوده است و حالا اینکه ۲ نماینده دیگر استان کرمان چه عملکردی به جای بگذارند را باید به گذر زمان سپرد.
میزبانیهای امید بخش در استان کرمان
مرحله نهایی لیگ دسته یک در بخش مردان و زنان امسال در استان کرمان برگزار شد.
لیگ یک هندبال مردان در زرند و لیگ یک هندبال زنان به میزبانی شهر کرمان پیگیری شد که ثمره آن صعود ۲ نماینده از استان به لیگ برتر بود.
تیم هندبال زرند درحالی قهرمان این دوره از مسابقات شد که برابر تیمهای نفت امیدیه، ذوبآهن اصفهان، نامآوران مشهد در مرحله گروهی به پیروزی رسید و در مرحله بعدی نیز پس از شکست تیمهای یاسام کردستان و نفت امیدیه در فینال نیز شهرداری تبریز را شکست داد تا قهرمان این دوره از بازیها شود و جواز حضور در لیگ برتر مردان را بگیرد.
سرمربی تیم هندبال زرند که تیمش قهرمان لیگ دسته یک شده و حالا جواز حضور در لیگ برتر هندبال مردان را دارد درمورد صعود و حضور در لیگ برتر فصل آینده به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با پیگیریهایی که انجام شد دور دوم مسابقات به میزبانی زرند برگزار شد.
حسین جعفری، با بیان اینکه تیمهای گروه ما تیمهای باکیفیت و خوبی بودند افزود: خداراشکر توانستیم در دور برگشت، هر سه تیم را شکست بدهیم و بهعنوان سر گروه به مرحله حذفی صعود کنیم.
وی ادامه داد: در مرحله حذفی نیز تمام تیمها را شکست دادیم و برنده بازی فینال هم بودیم و با قهرمانی به لیگ برتر صعود کردیم.
جعفری، درمورد ساختار تیمش گفت: ساختار تیم ما از سال قبل شکل گرفته بود و هدف این بود که از یک تیم بومی و جوان استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه بازیکنان بومی زرند برای ما اولویت داشتند افزود: در وهله بعدی از بازیکنان خوبی که در کرمان حضور داشتند و به هردلیلی در لیگ برتر بازی نمیکردند استفاده کردیم و سه بازیکن نیز از خارج استان به تیم اضافه کردیم.
جعفری، درمورد بودجه مورد نیاز برای حضور در لیگ برتر گفت: نمیتوان عدد دقیقی گفت، اما برای اینکه تیم خوبی در لیگ برتر داشته باشیم و بتوانیم سهمیه را هم حفظ کنیم به حدود پنجاه میلیارد تومانی نیاز است.
وی افزود: تیم ما یکی از کم هزینهترین تیمهای لیگ یک بود و همه به خاطر اسم تیم شهر و غیرتی که داشتند کار کردند؛ خوشبختانه نتیجه هم خوب بود و مسلما اگر از این تیم حمایت شود نتایج خوبی در لیگ برتر نیز میتواند کسب کند.
در کنار تیم هندبال زرند که با قهرمانی به لیگ برتر هندبال صعود کرد، تیم هندبال شهرداری شهربابک نیز توانست با عنوان سومی مجوز حضور در لیگ برتر هندبال زنان را بگیرد.
اگر بازیکن بومی خوبی در کرمان باشد استفاده میکنیم
سرمربی تیم هندبال بانوان شهرداری شهربابک هم در گفتگو با خبرنگار مهر بر استفاده از بازیکنان بومی خوب در تیمش تاکید کرد.
فرزانه علیپور، درمورد صعود تیمش به لیگ برتر هندبال زنان گفت: با توجه به شرایطی که وجود داشت و مشخص نبودن برگزاری یا برگزار نشدن بازیها، زمان زیادی برای آمادگی تیمی نداشتیم و از دهم اردیبهشت تیم در کرمان وارد اردو شد و بعد از چند روز آمادگی وارد بازیها شدیم.
او درمورد سطح بازیها افزود: سطح مسابقات واقعا خوب بود و با توجه به انصراف برخی تیمها، جدول بازیها تغییر کرد، اما ما باز هم در جدول سختی قرار داشتیم.
وی با بیان
اینکه بدون استراحت بودیم و فشار زیادی بود ادامه داد: تیمهایی آمده بودند که دنبال کسب مقام و صعود بودند که خداراشکر ما هم عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم بین ۴ تیم قرار بگیریم.
سرمربی تیم هندبال بانوان شهرداری شهربابک درمورد راه یابی به مرحله ردهبندی مسابقات گفت: برای اول و دومی هم خیلی تلاش کردیم، اما بازیکنان اسیر کمتجربگی شدند و نتیجهای که میخواستیم رقم نخورد و بازی را واگذار کردیم تا به ردهبندی راه پیدا کنیم و خداراشکر سوم شدیم.
علیپور، درمورد حمایت مورد نیاز این تیم در لیگ برتر گفت: امیدواریم باشگاه شهرداری شهربابک حمایت خوبی از این تیم در لیگ برتر داشته باشد و ما بتوانیم در فصل آینده تیم خوبی را در شهربابک داشته باشیم.
وی افزود: یکی از شروط من برای ادامه در لیگ برتر حمایت از تیم در فصل آینده است و خداراشکر این قول را دادند که با شرایط خوبی در لیگ برترحضور داشته باشیم.
سرمربی تیم شهرداری شهربابک درمورد هزینههای موردنیاز در لیگ برتر گفت: با توجه به اینکه ما ۳ الی ۴ بازیکن بومی شهربابک داریم، باید سایر بازیکنان را از استان کرمان یا سایر استانها بگیریم که حداقل به ۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز خواهیم داشت تا یک تیم خوب در لیگ برتر داشته باشیم.
وی درمورد تعداد بازیکنان بومی شهربابکی در لیگ یک توضیح داد: ما امسال در لیگ یک ۴ الی ۵ نفر شهربابکی و ۴ الی ۵ نفر نیز از استان کرمان داشتیم که تقریبا ۱۰ بازیکن استان کرمانی و ۱۲ نفر نیز غیربومی داشتیم.
علیپور، درمورد اوضاع هندبال زنان در استان کرمان گفت: ما در گذشته بازیکنان خیلی خوبی داشتیم، اما شاکله آنها از بین رفته و سلیقه مربی هم متفاوت است.
وی افزود: برای لیگ برتر در حال حاضر نمیتوانیم بگوییم یک تیم کاملا بومی از استان کرمان میتوان تشکیل داد، اما در تیم سال آینده اگر بازیکن خوبی از استان باشد حتما استفاده میکنیم.
تیم شهرداری شهربابک درحالی به لیگ برتر هندبال زنان صعود کرده که تیم اکوکارمانیا کرمان نیز در این رقابتها حضور داشت، اما متاسفانه نتوانست از گروه صعود کند.
حالا این ۲ تیم در کنار تیم هندبال مس کرمان ۳ نماینده استان در لیگ برتر مردان و زنان را برای فصل آینده تشکیل میدهند.
حضوری که نشان میدهد هندبال حالا در استان کرمان ریشه دوانده و میتواند حرفهای زیادی برای گفتن در این استان داشته باشد.
حضوری که نیازمند توجه بیشتر مدیران استانی و ورزشی نیز به این رشته است؛ رشتهای که بدون شک کمبودهای زیادی هم در سطح استان کرمان از نظر زیرساختی و سختافزاری خواهد داشت.
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