پیروزی هندبالیست های مس کرمان برابر هپکو اراک

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ برتر هندبال مردان درحالی شامگاه جمعه یکم خرداد با برگزاری سه دیدار در شهر کرمان پیگیری شد که مس کرمان از ساعت ۱۸ در سالن تجلی شهر کرمان به مصاف هپکو اراک رفت و این دیدار با نتیجه ۳۶ بر ۳۴ به سود مسی‌ها به پایان رسید.

این بازی درحالی با حمله هپکو شروع شد که امیرعباس زارعی دروازه‌بان مس با دفع توپ مانع از بازشدن دروازه میزبان شد.

در سوی مقابل مس هم موقعیت از دست داد تا در حمله مجدد هپکو در موقعیت حمله قرار بگیرد، اما باز هم گلر مس کرمان توپ را گرفت تا این چرخه تکرار شود و مس هم موقعیت از دست بدهد.

سرانجام پس از ناکامی ۲ تیم در گلزنی هپکو اراک بود که در ضد حمله گل اول بازی را زد.

مس باز هم در حمله موقعیت را از دست داد، اما در سوی مقابل هپکو نیز نتوانست گلی به‌ثمر برساند تا مس به‌وسیله یونس آثاری گل اول را در دقیقه ۴ بازی بزند.

درحالی که هپکو توپ را از دست داد، مس گل دوم را نیز به‌وسیله علی پیرزاده‌ اهوازی زد.

در دقیقه ۶ پنالتی برای تیم هندبال مس اتفاق افتاد که علی پیرزاده آن را از دست داد و پس از اینکه هپکو نتوانست گل بزند مسی‌ها از دروازه خالی در دو موقعیت استفاده کردند و نتیجه ۴ بر یک شد.

ادامه این بازی پایاپای پیگیری شد و در دقیقه ۲۳ در حالی که مس موقعیت از داد هپکو گل تساوی را زد تا نتیجه ۱۲ بر ۱۲ شود.

همچنین در دقیقه ۲۴ یونس آثاری از روی نقطه پنالتی گل دیگری برای مس زد و درحالی که هپکو موقعیت خود را خراب کرد مسی‌ها در آخرین ثانیه نیمه اول با زدن گل پانزدهم خود به ‌وسیله پیرزاده نتیجه را ۱۵ بر ۱۴ کردند تا برنده به رختکن بروند.

تیم هندبال مس کرمان نیمه دوم را بهتر شروع کرد و در همان ابتدا در ۲ حمله ۲ گل به ثمر رساند و درحالی که هپکو موقعیت‌های گلزنی خود را گل نمی‌کرد، مسی‌ها از فرصت‌های گلزنی خود به خوبی استفاده می‌کردند و توپ‌ها را یکی پس از دیگری گل می‌کرد تا بازی ۲۰ بر ۱۵ شود.

در دقیقه ۱۳ نیمه دوم برای هپکو پنالتی اعلام شد و کیانوش پالاد که برای نخستین بار برای مس به زمین آمده بود پنالتی را گرفت.

در ادامه بازی همچنان مسی‌ها بهتر از حریف بازی کردند و توانستند اختلاف را بیشتر کنند.

اما دقایق انتهایی بازی درحالی که مسی‌ها در استفاده از موقعیت‌ها خوب عمل نکردند، هپکو اراک توانست اختلاف ۵ گل را کم و کمتر کند تا یک دقیقه پایانی با هیجان بیشتری دنبال شود.

دقیقه پایانی بازی با پنالتی برای مس همراه شد و آثاری گل زد تا بازی با نتیجه ۳۶ بر ۳۴ به پایان برسد.

گفتنی است هندبالیست های مس کرمان روز بکشنبه سوم خرداد بازی مهمی برای تعیین دومی لیگ برتر هندبال مردان با سپاهان اصفحان خواهند داشت.